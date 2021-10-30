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Saner: "Komplo ile karşı kaşıya kaldım!" "Bir kişi hariç sizlere hakkımı helal ediyorum."

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Saner: "Komplo ile karşı kaşıya kaldım!" "Bir kişi hariç sizlere hakkımı helal ediyorum."
Saner: "Komplo ile karşı kaşıya kaldım!" "Bir kişi hariç sizlere hakkımı helal ediyorum."

Saner: "Komplo ile karşı kaşıya kaldım!"

Ersan Saner UBP kurultayında konuşuyor.

 

İşte Saner'in konuşmasından satır başları

* Çalmadım, çırpmadım. Örtülü ödenekten 1 tek kuruş harcamadım.

* UBP Geleneklerine uygun davrandım. Anavatan Türkiye ile el ele yürüdüm.

* Herkes görevden kaçarken hükümet kurudum.

* Partiyi tek başına iktidar söylemi noktasına getirdik.

* Protokol imzaladım

* Maraş açılımına devam ettim

* İki egemen devlet tezinden geri adım atmadım

* Covid-19 sürecinde 500 Bin doz aşı sözünü yerine getirdik

* Okulları açtık, turizmi canlandırdık

* Protokol sayesinde alt yapıya yatırımlar yapılıyor

Salgınla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesinden biriyiz

* E-Devlet binası yükselmektedir.

* Yollar tamamlanmaktadır.

* Yeni dönemde yeni bazı planlarım vardı.

Siyasi etik dışı komplo sonucu genel başkan adaylığından geri çekildim. Bu her şeyden vaz geçtim anlamına gelmemelidir. Siyasi ve hukuksal mücadelem devam edecek.

Siyasi etiği hiçe sayanlara, bu partiyi ve bu ülkeyi teslim etmeyeceğim. Bir koltuk uğruna arkadaşına oyun oynayanlara izin vermeyeceğiz.

* Sizlerden helallik istiyorum. Bir kişi hariç sizlere hakkımı helal ediyorum.

 

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