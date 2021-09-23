Saner: Mağusa Limanı özelleştirilebilir

“10 yıl sonra aynı limanı ziyarete gittiğimde, bu tip özelleştirmelerin, yap-işlet-devret modeli veya gelir paylaşımı modeliyle de olabilir, bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum”

“10 yıl sonra aynı limanı ziyarete gittiğimde, bu tip özelleştirmelerin, yap-işlet-devret modeli veya gelir paylaşımı modeliyle de olabilir, bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” diyen Saner, Gazimağusa Limanı başta olmak üzere bir takım özelleştirmelerin ülke adına ne kadar gerekli olduğunu yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Başbakan Ersan Saner, ülkeye gelen yakıtta bir problem olmadığını vurgulayarak, tahlil sonuçlarına rağmen bazı sivil toplum örgütlerinde yapılan açıklamaları kınadı. Saner, yaklaşık 6 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada , 3 gün süren Adana, İskenderun ve Ankara temaslarının detaylarını paylaştı. Türkiye’deki temasları çerçevesinde birçok sivil toplum örgütü ile Sanayi ve Ticaret Odaları ile bir araya geldiğini anlatan Saner, İskenderun’da Demir Çelik Fabrikası ve İskenderun Limanını da ziyaret ettiğini belirtti. 2012 yılında Ercan Havalimanı, Mağusa Limanı ve Telekomünikasyon İdaresi’nin özelleştirme kapsamına alındığı dönemde kendisinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı görevinde olduğunu hatırlatan Saner, o dönemde de İskenderun Limanı’nı ziyaret ederek özelleştirme kapsamında neler yapılabileceğini gözlemlediğini aktardı.

“BİR TAKIM ÖZELLEŞTİRMELERİN ÜLKE ADINA NE KADAR GEREKLİ OLDUĞUNU YERİNDE GÖZLEMLEME FIRSATI BULDUM”

“10 yıl sonra aynı limanı ziyarete gittiğimde, bu tip özelleştirmelerin, yap-işlet-devret modeli veya gelir paylaşımı modeliyle de olabilir, bizler için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum” diyen Saner, İskenderun Limanının o dönemden bugüne kapasitesinin arttığını kaydetti. Ortaya koyduğu serbest bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vizyonu çerçevesinde, Gazimağusa Limanı başta olmak üzere bir takım özelleştirmelerin ülke adına ne kadar gerekli olduğunu yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

“İSKENDERUN İLE BİRLİKTE BİR TAKIM İŞBİRLİKLERİ YAPILABİLMESİ İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU”

İskenderun’da Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile yaptığı görüşmelere de değinen Saner şöyle konuştu: “İskenderun’daki yatırımcılara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurmak istediğimiz Güvercinlik Organize Sanayi Bölgemizde teknoloji transferi yapabilecek, tecrübe sahibi ve sermaye transferi gerçekleştirecek firmaları, bizler tarafından yatırımcı olarak beklendiklerini ifade ettim. Eğer bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yatırım yapmak isterlerse bizlerin de kendilerine yardımcı olmak için elimizdeki bütün imkânları seferber edeceğimizi ifade ettim. Bunun yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İskenderun ile birlikte, Ar-Ge bilişim teknolojileri ve yazılım sektörü üzerine, ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki gençlerimizin yazılım sektöründeki başarısı da ortada, bir takım işbirlikleri yapılabilmesi için de görüşmelerimizin olduğunu ifade edebilirim.

” FUAT OKTAY İLE GÖRÜŞME…

Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı geniş kapsamlı ve uzun bir toplantıda ortak bağların güçlendirilmesi adına her konuyu görüştüklerini söyleyen Saner, Oktay ile devam eden projeler ile 2021 Ekonomik Protokolü değerlendirdiklerini ve 2022 yılında imzalanacak Ekonomik İşbirliği Protokolü ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Saner, “Serbest bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısının olumlu yaklaşımını ve destek beyanını görmek beni memnun etmiştir” dedi. Türkiye’den KKTC’ye bugüne kadar 543 bin doz korona virüs aşısı geldiğini de aktaran Saner, ülkedeki aşılanma oranının yüzde 53 civarında olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, vatandaşı aşılanmaya çağırdı.

“E-DEVLET BİNASI HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Ekonomik İşbirliği Protokolü çerçevesinde yapılması gereken 500 yataklı devlet hastanesinin temelini 15 Kasım’da atmayı hedeflediklerini duyuran Saner, 20 Temmuz’da temeli atılan e-devlet binasının da hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Projesi olmayan Alsancak- Güzelyalı yolunun projesinin tamamlandığını, şartnamelerinin hazırlandığını anlatan Saner, “Şu anda da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığımız keşif bedeli üzerinden, Maliye’den bunun blokesini istemektedir” dedi. “Ülkeyi şantiyeye çevirmiş durumdayız” ifadesini kullanan Saner, yol ve altyapı çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.

“TC’DEN GELEN SUYUN KASIM’DA TARIM ALANINDA KULLANILMAYA BAŞLANMASINI HEDEFLİYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen suyun Güzelyurt tarım alanında kullanılması için gerekli koşullarında yaratıldığını kaydeden Saner, hedefin Kasım ayında Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt ovasında kullanılmaya başlanması olduğunu belirtti. TATAR’A DESTEK… New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın orada ortaya koyacağı tezlere tam destek belirten Saner, iki egemen eşit devlet tezi ile yola devam edeceklerini, Maraş konusunda ise hukuk çerçevesinde gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

“ÇOK NETTİR Kİ GELEN YAKITTA HERHANGİ BİR PROBLEM BULUNMAMAKTADIR”

Başbakan Saner, Teknecik’e gelen gemideki akaryakıtın kalitesi konusunda ülkede kargaşa ortamı yaratıldığını kaydett Saner, şöyle devam etti: “Haksız yere yaratılan bu ortamı görünce, derhal Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu görevlendirerek, sivil toplum örgütleri ve Ombudsman ile birlikte, gerekli numunenin alınarak ikinci bir noktada tahlil edilmesi için gerekli direktifleri verdim. Bu sırada basında üzülerek bazı örgütlerin, bizim bu kadar şeffaf yapmış olduğumuz çalışmayı zedelemek için çok acımasızca eleştirilerde bulunduğunu da üzülerek gözlemledim. Gerek KIB-TEK’in yapmış olduğu tahlillerde gerekse bizim sivil toplum örgütleri ile yapmış olduğumuz tahlillerde ortaya çıkan sonuç çok nettir ki, gelen yakıtta herhangi bir problem bulunmamaktadır. Bütün bu tahlillere rağmen, hala daha sırf toplumu galyana getirmek adına bazı sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu açıklamaları hayretle karşılıyor, esefle kınıyorum” İhalesi dün tamamlanan KIB-TEK’in fuel-oil alımı ihalesinin, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüldüğünü bildiren Saner, “Bakanlar Kurulumuzun, Merkezi İhale Komisyonu’nun bu konuda üreteceği karar doğrultusunda ihaleyi sonuçlandırmayı beklediğini de buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

“LEFKOŞA METEHAN BÖLGESİNE YENİ BİR MESLEK OKULU YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI”

3 yıl önce okullar açılırken yönetimlerin kitap defter bile dağıtamadığını söyleyen Saner, bugün 4'ü yeni okul olmak üzere toplamda 9 birim açtıklarını belirtti. “Bizler kitap dağıtamayan yönetimlere okul yaparak cevap vermeye devam edeceğiz” diyen Saner, Lefkoşa Metehan bölgesine yeni bir meslek okulu yapılması için de Eğitim Bakanlığı’nın çalışmalara başladığını kaydetti. Bu okulun maddi kaynağını Merkez Bankası’nın sağlayacağını kaydeden Saner, özel sektör- devlet işbirliğiyle de bir okulun hizmet vermeye başladığını belirtti. Saner, Suat Günsel ailesine de teşekkür etti. Sağlık alanındaki yatırımlardan da bahseden Saner, Gazimağusa Hastanesine bir anjiyo merkezi kurulması için de ihaleye çıkıldığını söyledi.