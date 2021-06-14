Saner, muhalefete çarpım tablosu öğreteyim!

Başbakan Ersan Saner, Meclis kürsüsünden "muhalefete çarpım tablosu öğreteyim!" dedi

Saner, “Partilerin parlamentodaki ağırlık oranlarına göredir komite oluşumu… Azınlık hükümeti de olsa UBP kendi üzerine düşen sayıyı komitelere göndermek zorundadır ve orada da ağırlığı olmak durumundadır. 3 parti vardır komiteye üye gönderen… Oranların nasıl hesaplandığını da bilimsel yöntemlerle öğretiriz. Sandalyelerin yüzde 40’ı UBP’ye aittir mecliste, nokta. Çarpım tablosu öğrenin, matematik öğrenin” dedi ve muhalefeti hesap bilmemekle suçladı.