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Saner: “Öğretmenler gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en önemli birey”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner,  öğretmenlerin bir ülkenin, bir devletin ve bir halkın gelecek nesillerini yetiştirilmesinde  en önemli bireyleri olduğunu vurguladı.  
Saner: “Öğretmenler gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en önemli birey”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner,  öğretmenlerin bir ülkenin, bir devletin ve bir halkın gelecek nesillerini yetiştirilmesinde  en önemli bireyleri olduğunu vurguladı.  

Saner, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm öğretmenleri kutladı. UBP’den yapılan açıklamaya göre, Saner mesajında şunları kaydetti:

“Öğretmenler bir ülkenin, bir halkın, en önemli işlev yerine getiren   bireyleridir. Geleceğimizi belirlerken, öğretimin  yanında eğitimi, hayata dair pek çok bilgiyi, bizi bu günlere taşıyan öğretmenlerimizden aldık. Onlardan vefayı, sevgi, saygı, dostluğu, vatanın, özgürlüğün kıymetini öğrendik. Öğretmenler, bir toplumu bilgi ve deneyimle bir sanatkar ustalığıyla  işleyen, ona değer katan, onun kültür, eğitim seviyesinin gelişmesinde belirlenmesinde etkin rol oynayan kişilerdir.  Çağdaş değerlere bağlı ilerici, atılımcı öğretmenlerin de büyük katkılarıyladır ki, yok edilmek istenen bir toplum noktasından devlet sahibi bir halk konumuna geldik. 

Kıbrıs Türk Öğretmeni verilen mücadeleyi, gelinen noktanın önemini, en iyi ve doğru bir şekilde  değerlendirebilecek, değerini bilebilecek donamıma ve tarihsel bilince sahiptir.
Günümüzde tüm Devletlerin, halkların sorunları vardır. Bizim de elbette toplum  olarak sıkıntılarımız vardır. Ancak şu bilinmelidir ki sorunlarımızdan  hiç biri çözülemez, aşılamaz değildir. Önemli olan, yapılması gereken, demokratik düzen içerisinde, halk iradesini hakim kılarak, tüm değerlerimizi en verimli şekilde kullanarak, konularımızın tartışılması ve sorunlarımızın aşılmasıdır. Hiç kimse Devletin geleceğinden, Kıbrıs Türk Halkı’nın bugünkünden de daha aydınlık, daha refah günleri göreceğinden  kuşku duymamalıdır. Hiç birimiz, hiç bir kuruluşumuz, halkımızın özgürlüğünü, güvenliğinii tehlikeye sokacak hareketlere başvurmamalıdır. El-ele gönül gönüle  olmalıyız. Atatürkçülüğü rehber etmeye devam ederek, çağdaş düşüncelerden feyz alarak yarınları daha mutlu kılmalıyız. 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Millet Mektepleri Başöğretmenlik’ ünvanının verilmesi dolayısı ile idrak edilen ‘ Öğretmenler Günü’nde’ tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyor, sağlık diliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.”

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