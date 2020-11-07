Saner: Önümüzde güllük gülüstanlık bir yol olmadığını biliyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, hükümet kurma konusunda UBP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner görev ve yetki verdi.ü
UBP MYK önerdi PM onayladı.
İşte karar;
UBP PM 7 Kasım 2021'de Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e yeni hükümetin kurulmasının verilmesi gereği MYK önerisi ile PM bu konudaki memnuniyeti belirtir.
Karar oy birliği ile onaylandı.
Koalisyon görüşmeleri için Pazartesi randevular alınıyor.
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