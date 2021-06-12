  • BIST 1.461
  • Altın 506,359
  • Dolar 8,3655
  • Euro 10,1213
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGirne Üniversitesi Su Sporları ve Yelken Okulu Yaz Dönemi Kursları Başladı

Saner: Önümüzdeki günlerde KKTC'ye gelecek çift aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek

» »
Saner: Önümüzdeki günlerde KKTC'ye gelecek çift aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek
Saner: Önümüzdeki günlerde KKTC'ye gelecek çift aşılı yolculardan PCR testi istenmeyecek

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başbakan Ersan Saner’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Birlik Başkanı Menteş Aytaç, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdikleri eylemin ardından, Hükümetin verdiği tüm sözleri tutarak taleplerini karşıladığını belirtti, Başbakan Saner’e teşekkür etti.

Başbakan Ersan Saner de Covid-19’dan dolayı ülkedeki tüm sektörlerin sıkıntı yaşadığını ancak Hükümetin sıkıntılara çare üretmeye devam ettiğini kaydetti.

KKTC’nin aldığı tedbirler sayesinde pandemiyi büyük oranda aştığını belirten Saner, bu konuda dünyada ilk sıralarda olduklarını, yakın zamanda risk kodunun da yeşile döneceğini söyledi. Başbakan Ersan Saner, Covid-19’un yaralarını sarmayı sürdürdüklerini belirterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesiyle gerçekleştirdiği görüşme neticesinde yeni kararlar ürettiklerini ifade etti.

Saner, önümüzdeki günlerde Ercan ve adadaki geçiş kapılarından KKTC’ye giriş yapacak çift aşılı yolculara girişte PCR testi yapılmaması yönünde karar ürettiklerini söyledi. Saner, ülkeye gelecek yolcuları QR koduyla takip edeceklerini de dile getirdi.

Saner, halkı aşılamayı sürdüreceklerini kaydederek, Eylül ayına kadar öğretmenleri de aşılayarak yüz yüze eğitimi başlatma hedefinde olduklarını  belirtti. Başbakan Saner konuşmasında yürütülen projelerle ilgili de bilgi verdi. Saner, ülkenin kalkınmasını sağlayacak projelerin de hız kesmediğini belirttiği konuşmasında, 20 Temmuz’da Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunu açma hedefinde olduklarını ardından Bafra bölgesinden başlayarak Karpaza kadar gidecek yolu tamamlayacaklarını sonrasında ise Değirmenlik Girne Dağ Yolu projesini  hayata geçireceklerini kaydetti.

KKTC’nin kalkınmaya devam edeceğini dile getiren Saner, hayvancının sütünün dökülmemesi ve yem fiyatlarının iyileştirlmesi için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını da duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'ın talep ettiği yeni saray için ilk adım atıldı11 Haziran 2021 Cuma 18:37
  • Uzun vadeli kalkınma planı çerçevesinde tarımın planlanmasını konuşuldu11 Haziran 2021 Cuma 18:35
  • Merkez Lefkoşa İş İnsanlarına Tanıtıldı11 Haziran 2021 Cuma 18:33
  • Sendikal Platform adına bu kez 7 örgüt açıklama yaptı....Örgüt sayısının git gide azalması dikkat çekiyor...11 Haziran 2021 Cuma 18:30
  • TKPYG Başkanı Çakıcı'dan CTP Başkanı Erhürman'a "KORKAK" benzetmesi11 Haziran 2021 Cuma 18:26
  • Cumhurbaşkanı Tatar Sönmezliler Ocağı’nı Kabul Etti11 Haziran 2021 Cuma 17:33
  • Haksen’den Emeklilik (Değişiklik) Yasa’sından Dolayı Hükümete Tepki11 Haziran 2021 Cuma 17:31
  • Tatar Kickbokscuları Kabul Etti11 Haziran 2021 Cuma 15:50
  • KtOEÖS, Çanakkale Kampları Konusunda Hükümeti Eleştirdi11 Haziran 2021 Cuma 15:32
  • Tatar:Gençler Milli Bilinci Yüksek Bireyler Olarak Yetişmeli11 Haziran 2021 Cuma 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti