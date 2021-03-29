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Saner: “Pandemi hastanesinin açılışına izin verdik, galaya da veriyoruz”

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Saner, Halkın Partisi’nin kongresine, restoranların kapalı alanlarının açılmasına, eylemlere izin verdikleri gibi, söz konusu galaya da izin verdiklerini ifade etti.
Saner: “Pandemi hastanesinin açılışına izin verdik, galaya da veriyoruz”

Muhalefetin “250 kişilik gala tepkisi” sonrası Meclis’te kürsüye çıkan Başbakan Ersan Saner, galaya kaç kişinin katılacağını bilmediğini ifade etti; restoranlara, HP’nin kurultayına ve pandemi hastanesinin açılışına izin verdikleri gibi, galaya da izin verdiklerini kaydetti.

Başbakan Ersan Saner, TRT’de yayınlanacak “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin, salgına rağmen, Mağusa’daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek ve Türkiye'den gelecek protokol ile birlikte 250 davetlinin katılacağı galasına ilişkin muhalefetin tepkisini yanıtladı.

Saner, Halkın Partisi’nin kongresine, restoranların kapalı alanlarının açılmasına, eylemlere izin verdikleri gibi, söz konusu galaya da izin verdiklerini ifade etti.

Saner, muhalefetin “kaç kişi katılacak” şeklindeki sorusu üzerine sayıyı henüz bilmediğini ve davetiyeleri henüz göndermediklerini kaydetti. Saner, galanın “tamamen tanıtım çerçevesinde” gerçekleşeceğini de ifade etti.

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