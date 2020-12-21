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Saner: “Pazartesi farklı bir öneri getirerek tüm seçimlerin araştırılmasını önereceğiz””

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Saner: “Pazartesi farklı bir öneri getirerek tüm seçimlerin araştırılmasını önereceğiz””
Saner: “Pazartesi farklı bir öneri getirerek tüm seçimlerin araştırılmasını önereceğiz””

Meclis Genel Kurul’unda “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” görüşülürken nisabın düşmesi üzerine toplantı yarına ertelendi.

Konuşmalardan sonra kürsüye gelen Başbakan Ersan Saner, her seçim döneminde dış müdahalelerin olduğunun konuşulduğunu, kendilerinin hiçbir şeyden çekinmediğini, Meclis grubunda tartışarak pazartesi farklı bir öneri getirerek bugüne kadarki tüm seçimlerin araştırılmasını önereceklerini açıkladı ve tüm partilerin bu öneriyi kabul etmesini teklif etti.

“NİSABI ENGELLERİZ”

Saner, geçmişte müdahale olduğuyla ilgili duyumlara da örnekler vererek, bu önerileri kabul edilmezse Meclis’te nisabı sağlamayarak 24 saatte bir toplanma girişimiyle karar alınmasını engelleyeceklerini belirtti.

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