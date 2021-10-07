Saner: Pazartesi parti başkanlarıyla erken seçim tarihini konuşup ortak bir tarih belirlenebilir

Başbakan Ersan Saner, UBP Kurultayı ve erken seçim hakkında çıkan spekülatif haberler ve konuşmalar hakkında net bir tavır sergileyerek, “Ben kurultayı tamamlamadan erken seçime gitmeyeceğim” dedi. Kurultay tamamlandıktan sonra erken seçim için çağrıda bulunacağını kaydeden Saner, “Hem hükümet hem muhalefet erken seçim tarihini belirledi. Muhalefetin ve bizim erken seçim tarihi farklı.

TDP’nin de bir kurultay süreci var. Partiler kurultaylarını tamamlar tamamlamaz, seçime gidilebilir. Pazartesi parti başkanlarıyla erken seçim tarihini konuşup ortak bir tarih belirlenebilir” dedi.

Saner, “Her pazartesi nisap sorunu yaşadık. Kendi partimiz içerisinde de nisaptan dolayı sorun yaşadık. Öyle bir yapı var ki şuanda DP içerisinde ve YDP içerisinde de bazı sıkıntılar yaşandı. Sizin hükümet ederken sıkıntılarınız da doğal olarak artıyor. Bir an önce sürdürülebilir bir hükümet kurmak adına seçime gidilmesi gerekiyor” dedi.

UBP’nin bir önceki kurultayında adayların çekilmesi hakkında çıkan iddialara yanıt veren Saner, “Bir canlı yayında bir araya gelip neler yaşandığını konuşuruz. Benim için sıkıntı yok. O dönem ben kendilerine realitenin ne olduğunu söyledim ve kendileri geri çekildi. Faiz beyin bazı düşüncüleri vardı ve bunların gerçekle örtüşmediği söyledim. Sonrasında kendisi de geri çekildi” dedi.