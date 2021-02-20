Saner: Pilli’nin yorgun olduğunu gözlemledim, istirahatini uygun gördüm

Başbakan Ersan Sanerv BRT’de özel yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

BRT ekranlarından canlı yayınlanan özel yayında Başbakan Saner gündemdeki konuları değerlendiriyor.

Başbakan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınması hakkında; ‘UBP’nin 21 vekili var. Her görevi yapabileceklerini düşünüyorum. Sayın Ali Pilli’nin çalışmalarında sıkıntı yok. Ama kendisinde bir yorgunluk olduğunu gördüm. Yorgunluğunu net biliyorum. Aşı ile ilgili sıkıntılar da oldu.Biraz istirahat etmesini uygun buldum. Aşı konusunda tam istediğimiz yöntemi uygulayamadığımızı da ifade edeyim’ dedi