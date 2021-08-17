Saner, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı bir polis mensubunun yaralanması ile ilgili ziyaret etti

Başbakan Hamza Ersan Saner, 15 Ağustos’ta bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru Fahri Toklu’nun ciddi bir durumunun bulunmadığını, saldırganın ise Güney Kıbrıs’a geçtiğinin bilindiğini söyledi.

Başbakan Hamza Ersan Saner, 15 Ağustos’ta bıçaklı saldırıya uğrayan polis memuru Fahri Toklu’nun ciddi bir durumunun bulunmadığını, saldırganın ise Güney Kıbrıs’a geçtiğinin bilindiğini söyledi.

Hamza Ersan Saner, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı konuyla ilgili ziyaret etti. Saner ziyarette yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sanığın iade edilmesi için çağrıda bulundu.

Tüm polis teşkilatına geçmiş olsun dileklerini ileten Saner, 15 Ağustos’ta Gaziköy’de bıçakla yaralanan Fahri Toklu ile ilgili Başhekimden aldığı bilgiye göre, Toklu’nun ciddi bir durumunun bulunmadığını ancak kontrol altında tutulduğunu söyledi.

Saner, Polis’in daha iyi hizmet verebilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Sanığın Güney Kıbrıs Rum kesimine geçtiğinin bilindiğini, Polis Teşkilatı’nın da sanığın iadesi için gerekli girişimleri başlattığını kaydeden Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sanığın iadesi için çağrıda bulundu. Saner, “Bu tip insanların hiç kimseye faydası yoktur. Adaletin tecelli edebilmesi için suçluların bir an önce ülkemize iade edilmesi konusuna anlayışla yaklaşacaklarına inancımı belirtmek istiyorum” dedi.

SOYALAN

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da, sanığın Polis Teşkilatı’na iade edilmesi için Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlerinin talimatlarıyla kurulmuş olan iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi aracılığıyla gerekli girişimleri başlattıklarını ifade etti.