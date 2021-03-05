Saner: “Restoranların açılması için Üst Komite’den olumlu karar çıkarsa, Bakanlar Kurulu onaylayacaktır”

Başbakan Ersan Saner, Kanal T ekranlarında yayınlanan ‘Günaydın Kıbrıs’ adlı programa katılarak gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Başbakan Saner, hizmet sektörünün Pazartesi günü açılma istemini değerlendirerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden olumlu bir karar çıkması durumunda, Bakanlar Kurulu’nun tereddüt etmeden onaylayacağına dikkat çekti.

“HASTANE İNŞAATLARI YARIM DURMUYOR”

Hastane inşaatlarının yarım kaldığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Saner, “Hastane inşaatları yarım durmuyor… Girne Hastanesi’nin ihalesi için savcılıktan görüş istedik. Güzelyurt Hastanesi ise etaplar halinde ilerliyor, projelerin tamamlanmasıyla ihaleye çıkılacak” dedi.

“SEYRÜSEFER ERTELEME GİBİ BİR ŞEY YOK, EŞİT DAVRANMAMIZ GEREKİR”

Taşımacılık sektörünün eylem yapmasıyla ilgili olarak da konuşan Başbakan Saner, “Seyrüseferlerin ertelenmesi gibi bir durum olamaz… Herkese eşit davranmamız gerekir. Avanslarla veya kredilerle sıkıntılarını çözerek, küçük meblalarla geri ödemelerini sağlayacağız. Bu anlamda çözüm üretileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“MİLATTAN ÖNCEKİ KONULARI KONUŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM”

‘Atanmış Başbakan’ eleştirileri hakkında da konuşan Başbakan Saner, bu konuların konuşulmasını doğru bulmadığını, gündemin Koronavirüs ve ekonomik sıkıntılar olduğunu söyleyerek, milattan önceki konuların konuşulmasını doğru bulmadığını aktardı.