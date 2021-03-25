  • BIST 1.394
  • Altın 441,964
  • Dolar 7,9358
  • Euro 9,3379
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Saner, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti

» »
Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Rum kesiminde Limasol’da bulunan bir cami duvarına Yunanistan bayrakları çizilerek, “Bütün Türkler ölün” yazıları yazıldığını üzülerek öğrendiğini belirterek, camiye yapılan saldırıyı ve ırkçı tutumu kınadı. 
Saner, Rum yönetimini saldırılar karşısında caydırıcı tavır almaya davet etti

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Rum kesiminde Limasol’da bulunan bir cami duvarına Yunanistan bayrakları çizilerek, “Bütün Türkler ölün” yazıları yazıldığını üzülerek öğrendiğini belirterek, camiye yapılan saldırıyı ve ırkçı tutumu kınadı. 

Başbakan Ersan Saner, yapılanın provakasyon olduğunu ve kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Kıbrıs Rum yönetiminin, olayın faillerini bulup adalet önüne çıkartması gerektiğini söyledi. Başbakan Saner, “Suçlular cezasız kalmamalı” dedi. 

Güney Kıbrıs’ta daha önce camilere yapılan çeşitli saldırıların ve Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıs Türklerine yönelik ırkçı saldırıların hiç birinin faillerinin bulunmadığını ve tüm saldırıların cezasız kaldığına işaret eden Başbakan Saner, “Rum hükümeti bu kadar mı aciz; bu tür saldırıların faillerini bir türlü bulup da adalet önüne çıkaramıyor. Suçluların bulunup, cezalandırılmasını bekliyoruz” diye konuştu. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Faşizm ve Irkçılık her yerde!25 Mart 2021 Perşembe 19:50
  • Arıklı, 11 Nisan'daki kurultaya adaylık başvurusu yaptı25 Mart 2021 Perşembe 19:39
  • 18 spor federasyonuna ödenmeyen 4. Dilim katkı payları,ödeniyor25 Mart 2021 Perşembe 19:36
  • Somali uyruklu 5, İngiliz uyruklu 2 zanlı mahkemedeydi25 Mart 2021 Perşembe 19:33
  • Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması25 Mart 2021 Perşembe 19:25
  • Derya:“1571 kere kendinize gelin, sağlık çalışanları inim inim inliyor, esnaf kepenk kapatıyor”25 Mart 2021 Perşembe 19:21
  • Çavuşoğlu:“Sessizliğin sebebi bu mücadelenin bu şekilde yürütülmesi gerektiğidir”25 Mart 2021 Perşembe 19:10
  • Baybars:Üreticisinin yanında bir hükümet göremiyorum25 Mart 2021 Perşembe 19:05
  • Atakan:Entegrasyon sağlanamazsa,Ercan’a uçak indirilemeyecek25 Mart 2021 Perşembe 19:01
  • Amcaoğlu: Okul Müdürleri de 12. sınıfların okula giderek, mezun olması gerektiği görüşünü dile getirdi25 Mart 2021 Perşembe 18:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti