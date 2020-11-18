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Saner Saray'a gitti...Anlaşmaya varıldı

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UBP, DP ve YDP teknokrat hükümet konusunda anlaştı
Saner Saray'a gitti...Anlaşmaya varıldı

UBP, DP ve YDP teknokrat hükümet konusunda anlaştığı söylendi.

UBP, DP ve YDP koalisyonu kurulacağı ve kabinenin tamamı teknokrat isimlerden oluşacağı iddia ediliyor.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in şu sıralar Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Ersin Tatar ile görüştüğü öğrenildi.

Sabah Mecliste başlayan toplantı trafiği akşam UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in, UBP Genel Merkezi'nin arka kapısından çıkarak ayrılmasına kadar sürmüştü.UBP Genel merkez'de yapılan 2. toplantının ardından  Hiçbir bakan ya da vekil açıklama yapmamıştı

Elde edilen bilgilere göre teknokrat hükümetin kurulması yönünde anlaşmaya varıldı ancak bakanlıkların dağılımı konusunda fikir ayrılığı yaşandı.

Görüşmelere yarın devam edileceği de öğrenildi.

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