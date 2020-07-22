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Saner: Sayın Özersay olmak üzere herkesi kınar,tüm kadınlarımıza, halkımıza en derin saygılarımı sunarım...

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"Ersan Saner, sosyal medyadan düzeltme yaparak, ifadelerinin yanlış anlaşıldığını kaydetti."
Saner: Sayın Özersay olmak üzere herkesi kınar,tüm kadınlarımıza, halkımıza en derin saygılarımı sunarım...

Ersan Saner, sosyal medyadan düzeltme yaparak, ifadelerinin yanlış anlaşıldığını kaydetti.. İşte Saner'in açıklaması: 

Benim kültürümde değil kadınlarımızı, hiç kimseyi aşağılamak , hor görmek yoktur. BRT’de katıldığım programda “HÜKÜMETİN KÜÇÜK KANADI “ dedim ama bir haber sitesi bunu “ HÜKÜMETİN KÜÇÜK KADINI” demişim gibi yazdı. Şu anda ilgili haber sitesine bakılırsa bunun ilgili haber sitesinden de bu yazilimi yanlis yapildigini ve haberin kaldırıldığını gorebilirsiniz. Asla böyle bir söylemim olmadı olamaz. Bu açıklamamı bana sormadan haber yapanlarla, fırsat bilip bana eleştiri yönelten başta Sayın Özersay olmak üzere herkesi kınar,tüm kadınlarımıza, halkımıza en derin saygılarımı sunarım...

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