Saner: Sıkıntlı süreçten, tek başına iktidar noktasına geldik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Saner, “kurultay sonrası partiyi tek başına iktidara taşıyacaklarını” söyledi.



Partiden verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, bir TV programına konuk olarak, hükümetin istifası ve kurultay ile ilgili açıklamalar yaptı.



“SIKINTILI SÜREÇTEN, TEK BAŞINA İKTİDAR NOKTASINA GELDİK”

Saner, “hükümette kaldıkları 10 aylık sürede iyi bir dönem geçirdiklerini, gelinen süreçte artık tek başına iktidar olmanın gündeme geldiğini” söyledi.



UBP’nin dinamik bir yapısı olduğuna vurgu yapan Saner, “Öyle bir idman yapılıyor ki maça çıktığınız zaman karşı takım çok hafif kalır” dedi.

Saner, parti içinde yaşanan kıran kırana mücadele sonucu, her seçimden birinci parti çıktıklarını söyledi.

“Parti içinde ihanet gördünüz mü sorusuna Saner, “Görmüyorum dersem, yalan söylemiş olurum” yanıtı verdi.

“ORTAKLARIMIZDAN BİRİSİNİ GÖREVDEN ALMAM GEREKECEKTİ, İSTİFAYI SUNDUM”

Hükümetin istifasının sorulması üzerine de Saner, KIB-TEK yakıt ihalesi ile ilgili sitemini gizlemediğini hatırlatırken “Meclis’te Erhan Arıklı ve Nazım çavuşoğlu arasında ulu orta atışma artık sınırlarımızı doldurmuştu” dedi.

Parti Meclisi’nden 7 Kasım 2020’de Hükümeti kurma görevini aldığını hatırlatan Saner, “ Kimseye sorulmadı denilmesine katılmıyorum. Biz partimizden hükümeti hem kurma hem de bozma yetkisi aldık” dedi.

Saner, “Ortaklarımızın haberi olmadığı doğrudur. Çünkü birisini görevden alma zorunluluğum çıkabilirdi. Bu tartışmalardan sonra bir hamle yapmam gerekirdi. Görevden almayı düşündüm ama sonuçta istifa kararı aldık” diye konuştu.

Başbakan Saner, “Ortaklarımızın kendi iç sorunları neticesinde, taahhüt ettikleri nisaba artık destek veremez duruma geldiler. UBP olarak buna daha fazla katlanamazdık” dedi.



“SAYIN CUMHURBAŞKANI YAKINDA BİR KARAR VERECEKTİR”

Saner, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevi ile ilgili soru üzerine de Saner, “Sayın Cumhurbaşkanı tüm başkanlarla görüşeceğini söyledi. Bu da gayet anlamlı ve doğru. Kendisi ne uygun görüyorsa, ona karar verecek ve süreç başlayacak” yanıtı verdi.

Saner, sorular üzerine Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde “bazı UBP üyelerinin Ersin Tatar’a çalışma konusunda iki ayağı öne, bir ayağı geriye gittiğini” söyledi.

Saner, bir önceki kurultayda hem Faiz Sucuoğlu’nun hem de Hasan Taçoy’un seçimden çekildiğini anımsatarak, pandemi döneminde 9-10 ay boyunca ülkeyi yönetmek için ortaya “büyük gayret” koyduklarını ve “artık tek başına iktidar noktasına geldiklerini” ifade etti.



“ADAY OLMAKTAN VAZGEÇENLER, TEK BAŞINA İKTİDAR HAVASINI GÖRÜNCE ADAY OLDULAR”

“Aday olmaktan vazgeçeceksiniz, sonra parti tek başına iktidar noktasına gelince çıkıp ben daha iyi yaparım diyeceksiniz. Madem daha iyi yöneteceksiniz neden devam etmediniz” ifadelerini kullanan Saner, Faiz Sucuoğlu’nu bazı açıklamalarının hatırlatılması üzerine “Faiz Bey neyi konuşacak? O da konuşsun. Kudret Bey de konuştu, Faiz Bey de konuşsun. Neyi konuşacak Faiz Bey. Konuşacak neyi var? Ben mi tuttum elinden istifa etsin. Ben kendisine ne yapması gerektiğini söyledim çünkü çok eski arkadaşımdır. Kendisini severim. Hiç bir yerde gizem yok. Ne olduğunu anlatacaksınız. Madem aday olacaksınız neden çekildiniz Faiz Bey ya da Sayın Taçoy?” şeklinde konuştu.

UBP Genel Başkanı Başbakan Saner, herşeyin 15 gün sonra belli olacağını vurguladı ve kendisinin çok rahat olduğunu söyledi.

Saner, “Parti tabanından bugünlere nasıl geldiğimi herkes biliyor. Çalışmadığım kademesi kalmadı. Tabanımız, üyemizden aldığımız büyük destek artık iyice ortada... Bir kez daha vurguluyorum... UBP'yi tek başına iktidara taşıyacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’la aralarının iyi olduğunu, samimi dost olduklarını ifade eden Saner, Tatar’ın kurultay ile ilgili tavrının sorulması üzerine Tatar’ın doğal olarak tarafsızlık ilkesini koruyacağının görüldüğünü söyledi.

“OKTAY’DAN RANDEVU TALEBİNDE BULUNMADIM”

Maaşları ödeme noktasında sorun yaşanacağı haberleri üzerine de konuşan Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan randevu talebinde bulunmadığını ifade etti.

“Her ay sonu Maliye Bakanı ile uykusuz kalıyoruz ” diyen Saner, ekonomik daralma yaşandığını, buna rağmen, 11 milyon TL’lik hibe destek programına çıkıldığını kaydetti.

Saner ayrıca hiçbir şekilde maaş ödeyemeyen Başbakan pozisyonunda olmak istemediğini de sözlerine ekledi.