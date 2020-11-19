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Saner: Son saniyeye kadar şartları zorlayacağım,olmazsa görev CTP'ye

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Hükümet kurma görevi alan UBP Başkan Vekili Ersan Saner, "Son saniyeye kadar şartları zorlayacağım" dedi
Saner: Son saniyeye kadar şartları zorlayacağım,olmazsa görev CTP'ye

Hükümet kurma görevi alan UBP Başkan Vekili Ersan Saner BRT’de telefon aracılığıyla canlı yayına katıldı, yaşanılan süreçle ilgili bilgiler verdi.

 

“Bir an önce hükümetin kurulması zorunluluğu olduğu bilincindeyim ama sayı da ortada. Hangi modelde başarılı olabiliriz diye çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız son saniyeye kadar devam edecek. Bir hükümet kurup bütçeyi bir an önce meclise göndermek ve sorunlara el atmak istiyoruz. Bugün ve yarın da görüşmeler devam edecektir. Tüm konuları ele alıp tartıştık 5’li grubumuzla. Diğer partilerin hassasiyetini anlıyorum ve saygı duyuyorum.”

“Bugün masada ne var” sorusunu yanıtlayan Saner, “Dün öğlen başka bir noktadayken akşama başka bir noktaya evrildik” dedi.

“Halkı “Anlaşma olamıyor” kaygısına kaptırmak istemediğimizden çok fazla basına konuşmak  istemiyorum” diyen Saner, çalışmaların süreceğini söyledi.

Erken seçim tarihi konusuna ilişkin de bilgiler veren Saner, “UBP erken seçimden çekinmez ama ülkenin şu anda bir erken seçime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bizim tün gayretimiz ülkeyi erken seçime götürmemektir. Ama tüm çalışmalarımıza rağmen bir çözüm bulunamazsa erken seçimden de kaçmayız” dedi.

Ekonominin ortada olduğunu söyleyen Saner, böylesi bir durumda bir erken seçime ihtiyaç olmadığını ama gerekirse de erken seçime gidileceğini aktardı.

 

Olmazsa görev CTP'ye

Saner, kendisinin hükümeti kuramaması durumunda görevi ana muhalefet CTP'ye vereceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Saner'in hükümeti kurmakla ilgili 15 günlük süresi cumartesi gün dolacak 

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