Saner, sosyal güvenlik anlaşması hakkında bilgi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması’na ilişkin bilgi verdi.

Saner, iki ülkenin ilgili yasalarının revize edildiğini, bundan sonrası için İş Sağlığı ve Güvenliği ile Genel Sağlık Sigortası’na yoğunlaşacaklarını söyledi.

İki ülkenin bakanlıkları arasındaki görüşmelerin yapıcı biçimde yürütüldüğünü belirten Saner, 1987’den günümüze kadar imzalanan 7 anlaşmanın bazı maddelerinde güncelleme yapıldığını söyledi.

Saner, esas düzenlemenin Sosyal Güvenlik Anlaşması, Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın Uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma ve İşgücü Anlaşması’nda yapıldığını anlattı.

Buna göre; KKTC ile Türkiye arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması ile KKTC’deki tüm emeklilik yasaları Sosyal Güvenlik Anlaşması’na dahil edildi.

Türkiye’de yükseköğrenimlerini sürdüren kamu görevlilerinin ve Sosyal Sigortalar Yasası ile Sosyal Güvenlik Yasası kapsamı dışında kayıtlı bulunan KKTC vatandaşlarının çocukları Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındı ve oradaki tüm imkanlardan faydalanma hakkına sahip oldu. Anlaşma ile geçici görevle Türkiye’de bulunan kamu görevlilerinin Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer almalarına imkan tanındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yürütülen diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Genel Sağlık Sigortası konularına Bakanlığın öncelik verdiğini vurgulayan Saner, Türkiye Çalışma Bakanlığı ile önümüzdeki bir iki hafta içinde uzman teatisi ile bilgi ve belge paylaşımına gidileceğini açıkladı.

Saner; ‘Göreve gelir gelmez sivil toplum örgütleri ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda çıkarılan tüzüklerde bir takım anomalilerin olduğunu tespit etmiş ve yasal değişikliğe gidileceğini söylemiştik. Çalışmalar son aşamaya geldi, Türkiye’de iş kazları için alınan önlemleri de harmanlayarak son şeklini vereceğiz’ diye konuştu.