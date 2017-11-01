Saner: "Sosyal sigortaları borç alan değil borç ödeyen kurum haline getirdik”

Saner, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin son 9 ayda maaşları hiç borç almadan ödediğini, 13’üncü maaş için 20 milyon TL bloke edildiğini, kurumun borcunun 76 milyon TL’sinin ödendiğini kaydederek, “Bu, Sosyal Sigortalar tarihinde bir ilktir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin 163 milyon TL’lik borcunun 87 milyona indirildiğini kaydetti.

Yasal düzenlemeler ve mükellef sayısının artırılmasıyla Sosyal Sigortalar Dairesi’nin mali yapısının iyileştirildiğini vurgulayan Bakan Saner, “Ekim ayı itibarıyla aktif sigortalı sayımız 101 bin 761’e yükseldi. Çalışan sayısındaki artış Sosyal Sigortaların sürdürülebilir yapıya kavuşmasında en önemli etkenlerden biri” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan, bugün düzenlediği basın toplantısında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin mali yapısıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, “Göreve geldiğimde, Sosyal Sigortalar en çok konuşulan daireydi. Kuruma olan güven zedelenmişti. ‘Bu ay maaşı nasıl ödenecek, 13. maaş kaldırılacak mı?’ sorularına muhatap oluyordum. Sosyal Sigortalar Dairesi’ni borç alan değil borç ödeyen kurum haline getirdik” şeklinde konuştu.

“FAİZ YÜKÜNDEN KURTULUYORUZ”

Bakan Saner, göreve geldiklerinde Sosyal Sigortalar Dairesi’nin bankalara 140 milyon TL, İhtiyat Sandığı’na 100 milyon TL borcu olduğunu kaydetti.

6 bankada, 26 ayrı hesap altında yüzde 18,8 faizle 140 milyon TL olan borcun geçtiğimiz yılın sonu itibarıyla 163 milyona ulaştığını kaydeden Saner, borcun 76 milyon TL’sini ödediklerini, bunu yasal düzenlemeler ve kurumun mükellef sayısını artırılmakla başardıklarını söyledi.

“ŞU ANDAKİ BORÇ 87 MİLYON TL BORÇ VAR”

Saner, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin şu an yüzde 14 faizle 2 bankada toplam 87 milyon TL borcu olduğunu kaydetti.

Ersan Saner, kurumun faize ödediği ciddi yükten yavaş yavaş kurtulduğunu da belirtti.

Çalışanın emekliyi ödeme oranını yüzde 3 artırdıklarını da belirten Saner, ‘3 çalışanın 1 emekliyi ödemesi’ oranı en büyük hedefimizdi. 15 aylık sürede bunu gerçekleştirmek bizi mutlu etti” dedi.

“BORCUN GELİRLERE ORANI YÜZDE 7’LERE GERİLEDİ. BU İNANILMAZ BİR GELİŞME”

Kurumun gelir ve borç oranlarına da değinen Bakan Saner, “2010’lu yıllarda borcumuzun gelirlere oranı yüzde 17 iken, bugün bu oran yüzde 7’lere geriledi. Bu inanılmaz bir gelişmedir” ifadesine yer verdi.

Göreve geldikleri Nisan 2016’dan Aralık 2016’ya kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’nin her ay borç alarak emeklisini ödediğini belirten Saner, dairenin son 9 ayda maaşları hiç borç almadan ödediğini, 13’üncü maaş için 20 milyon TL bloke edildiğini kaydetti.

SOSYAL SİGORTALAR İÇİN 3 ADIM

Saner, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sürdürülebilir yapıya kavuşabilmesi için “mükellef sayısını artırma”, “sigortalıların faiz borçlarının affı” ve “yasal düzenleme” konusunda üç adım attıklarını anlattı.

“EKİM AYI İTİBARIYLA MÜKELLEF SAYIMIZ 101 BİN 761’E YÜKSELDİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, 2015’in eylül ayında 84 bin 793 olan aktif sigortalı sayısının 2016’de 92 bin 917’ye, bu yılın Ekim ayında ise 101 bin 761’e yükseldiğini açıkladı.

Saner, ülkede Sosyal Sigortalardan emekli olanların sayısı hakkında da bilgi vererek, 2015’te 33 bin 363 olan emekli sayısının 2016’da 34 bin 707, 2017’de 35 bin 759 olduğunu kaydetti.

Bakan Saner, göreve geldikleri güne oranla çalışan sayının yüzde 20 arttığını da açıklayarak, “Çalışan sayısındaki artış Sosyal Sigortaların sürdürülebilir yapıya kavuşmasında en önemli etkenlerden biri” dedi.

“SOSYAL SİGORTALAR İLE SOSYAL GÜVENLİK YASALARININ 17 MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI”

Sosyal Sigortalar ile Sosyal Güvenlik yasalarının 17 maddesinde değişikliğe gittiklerini anımsatan Saner, bu düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Kendi hesabına çalışan kişilerin, ev hanımlarının ve işverenlerin sigorta yatırımlarını aylık olarak yapmasına imkan tanıdıklarını belirten Saner, Sosyal Sigortalıların gecikmiş prim borçlarının faizlerinin affı için de yasal düzenleme yapıldığını anımsattı.

Erkeklerin askerdeki hizmet süresinin özel sektörde de emekliliğe yansıtılması için yapılan düzenlemeye değinen Saner, bu konudaki ödemenin asgari ücret üzerinden olacağını, ödemenin yüzde 6’sının mükellefin kendisi, yüzde 10’unun da Maliye Bakanlığı tarafından yapılacağını anımsattı.

Saner, “Örneğin 25 yılda emekli olacak bir erkek mükellef eğer 2 yıl askerlik yapmışsa, 27 üzerinden emekli olma şansı yakalayacak” dedi.

MUHACERET AFFI…

Muhaceret affı konusuna da değinen Saner, hükümetleri döneminde yapılan affın 6 bin 382 kişiyi kapsadığını, afla bu kişilerin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne mükellef olarak dönmesine imkan sağladıklarını söyledi.

“ECZACILAR VERDİKLERİ İLAÇLARIN PARASINI 5 AY GERİDEN DEĞİL, AYLIK OLARAK ALABİLİYOR”

Sosyal Sigorta Dairesi’nin eczaneleri peşin ödeme dönemine geçtiğini, bu konuda 2,5 milyon TL’lik ayrı bir ödeme yaptıklarını söyleyen Saner, artık eczacıların verdikleri ilaçların parasını 5 ay geriden değil, aylık olarak alabildiğini de sözlerine ekledi.