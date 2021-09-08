Saner: Taçoy ve Sucuoğlu Tüzük Kurultayına binlerce üye getirmekle tehdit ediyor!

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner Parti Meclisi’ni Kurultay’la ilgili yaşananları değerlendirmek üzere toplantıya çağırdı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner Parti Meclisi’ni Kurultay’la ilgili yaşananları değerlendirmek üzere toplantıya çağırdı.

Toplantı yarın saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nin 4 numaralı salonunda yapılacak.

Başbakan Saner, “ bir salgın sürecinden geçildiği için 17 bin üye ve ülkenin sağlığı göz önünde bulundurularak Parti Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi’nde alınan kararla sadece bir merkezde değil iki merkezde oy kullanılması yoluna gidildiğini, bu kararları sabote edici davranışların ülke insanı ve parti üyelerine zarar vereceğini” vurguladı.

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“ UBP Kurultayı 24 Ekim’de yapılacaktır. Parti Meclisimiz bunu karara bağlamıştır. Olağandışı bir gelişme olmazsa Kurultay ilan edilecek gündem çerçevesinde bir salgın sürecinden geçtiğimiz göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir.

Bir salgın sürecinde olduğumuzun altını çiziyorum…

Neden çünkü Kurultay öncesinde Tüzük Kurultayı yapmamızın başlıca 2 nedeni vardı…

1-Salgın dolayısı ile Atatürk Spor Salonunda belirli bir süre içerisinde toplanacak üye sayımızı mümkün olduğunca az tutup onların ve ülkenin sağlığına bir zarar vermemek.

2-Üye sayımızın 12 binden 17 bine çıkması dolayısı ile oluşacak yoğunluğu ilçelere dağıtmak; üyelerimizin oy kullanmaya giderken salgın nedeniyle bir endişe yaşamamalarını sağlamak; Dolayısı ile üye iradesinin mümkün olduğunca yüksek oranda sandığa yansımasını başarmak.

Bu ve bazı diğer yapmamız gereken tüzük değişikliklerini göz önünde bulundurarak, Merkez Yönetim Kurulumuzda bir değerlendirme yaptık Parti Meclisimizden onay aldık ve hukukçulardan oluşan bir komite kurduk.

O komite, tüzük değişiklikleri üzerinde çalıştı ve kendi içerisinde oy birliği sağlayarak MYK’mıza değişiklik önerilerini sundu.

MYK tüzük değişiklerini tartıştı ve onayladı.

Onayladı ama bazı arkadaşlarımız kararını kabullenmedi…

‘Parti Meclisinden geçirmeyiz, mahkemeye gideriz’ dediler…

Buluştuk ve şahitler huzurunda konuştuk…

Ben 6 ilçede yapılmasının sağlık açısından şart olduğuna kesin olarak inanmama rağmen, tüzük kurultayının yine 17 bin kişi çağrılarak yapılacağını bildiğim için, sağlık adına, partimizde en küçük bir sıkıntı yaşanmaması adına kendileri ile uzlaşma yoluna gittim…

Diğer 2 aday kardeşim Sayın Hasan Taçoy ve Sayın Faiz Sucuoğlu ile Kurultayımız 2 merkezde; Lefkoşa ve Gazimağusa’da yapılması konusunda anlaştık.

Ama ne oldu?

Ne yazık ki bu 2 arkadaşımız Parti Meclisi toplantısında anlaştığımız noktadan geri adım attılar.

Parti Meclisimiz buna rağmen 45’e 41 iki merkezde oylama yapılmasını ve diğer tüzük değişikliklerini onayladı.

Ama ne oluyor?

Şimdi bu arkadaşlar tüzük kurultayında oylama yapılmasını istiyorlar ve binlerce kişiyi oraya getirecekleri tehdidinde bulunuyorlar…

Yetmiyor, Tüzük Kurultayı’ndan da evet çıkarsa konuyu yargıya taşıyacaklarını sağa sola yayıyorlar…

Bizler oylama sonucunun evet olacağına üyelerimizin aklın, mantığın bir gereği olarak yetkili kurullarımız tarafından alınan kararlara destek vereceğine kesin olarak güveniyoruz ama salgın nedeniyle üyelerimizi herhangi bir riske atmak istemiyoruz.

Defalarca yaptığımız toplantılarda kendilerine ifade ettim bu kez de üyelerimiz ve halkımızın da bilgilerine getirerek bu arkadaşlarıma Parti Meclisi toplantımız öncesinde bir çağrıda bulunuyorum:

Değerli arkadaşlarım geliniz halkımızın, üyelerimizin sağlığı, demokratik katılımcılık, üyelerimizin iradelerinin mümkün olan en yüksek miktarda sandığa yansıması adına Parti Meclisimizin kararına uygun olarak iki merkezde oylama yapılması için gerekenleri birlikte yapalım.

Salgın devam eder, düğünlere katılımı bile 250 kişi iler sınırlarken tüzük kurultayımızı binlerce insanı yığacağımız bir noktaya getirmeyelim.

Sağduyunun galip geleceğine inanıyor, herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”