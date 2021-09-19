Saner, Tatar ve Deniz ailesine başsağlığı diledi

Başbakan Ersan Saner, Ayten Deniz’in vefatı nedeniyle yayımladığı mesajda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Deniz ailesine başsağlığı ve sabırlar diledi.
Başbakan Ersan Saner mesajında şu ifadeleri kullandı;
“Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Değerli Eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kardeşleri Nidai ve Niyazi Deniz’in muhterem anneleri, Eski Bakanlarımzdan Merhum Derviş Kemal Deniz’in muhterem eşi Ayten Deniz’in vefatı, bizleri derinden üzmüştür.
Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi içinde gerek ekonomik ve siyasi yaşam gerekse sivil toplum yapılanmasının simgeleşmiş isimlerinden Merhum Kemal Deniz’in Eşi Ayten Deniz’e tanrıdan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum.”
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