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Saner Tatar'a hükümet kurma görevini iade etti!

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Saner Tatar'a hükümet kurma görevini iade etti!
Saner Tatar'a hükümet kurma görevini iade etti!

Saner Tatar'a hükümet kurma görevini iade etti!

Açıklamada bulunan Saner 15 günlük sürede herhangi bir sonuca varamadıklarını açıkladı.

Tatar yeni temaslarda bulunacağını ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a  görevi verecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e hükümet kurma çalışmalarını başlatması için görev verilmesinin ardından, 15 günlük süre içerisinde yoğun bir uğraşıya rağmen hükümet kurma çalışmalarında beklenen neticeye ulaşılamamasından dolayı Saner, görevi Cumhurbaşkanı Tatar’a iade etti.

Halktan bir an önce bir hükümet kurulması yönünde bir beklenti olduğunu, hükümet kurulması için bir zemin olmasına rağmen hükümetin kurulamamasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis alt komitesinde bütçe gibi görüşülmeyi bekleyen birçok konu olduğunu kaydetti.

Anayasa’nın, ülkede yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin devam ettiğiyle ilgili maddeye atfen hükümetin yerinde olduğunu, ihtiyaç halinde, ivedi bir karar alınmasına ihtiyaç duyulması durumunda Anayasal hakkı olarak Bakanlar Kurulu’na başkanlık edebileceğini ve buna hazır olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün tekrar bir değerlendirme yaparak sürecin nasıl yönetileceğiyle ilgili bir karar vereceğini söyledi.

Ülkede bir seçim havası olmadığını, en kısa sürede hükümetin kurularak halka hizmet verilmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı, halkın seçimlerden dolayı büyük bir yorgunluk içerisinde olduğunu vurguladı.

Bir soruya karşılık, bugün akşam saatlerinde, yapacağı görüşmelerin ardından hükümeti kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a vereceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, istikrarın öneminin altını çizerek plan ve projelerin devamı için hükümetin ivedilikle kurulması istencini yineledi.

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