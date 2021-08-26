Saner Testlerle ilgili yeni açıklama yaptı, kimler ödeme yapacak?

Saner, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin ve sosyal yardım alan kişilerin ücretli testlerden muaf olacaklarına dikkat çekerek, 1 Eylül'den itibaren aşılı veya aşısız kişilerin testlerini ücretli şekilde yaptıracağını belirtti.

Başbakan Ersan Saner, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin ve sosyal yardım alan kişilerin ücretli testlerden muaf olacaklarına dikkat çekerek, 1 Eylül'den itibaren aşılı veya aşısız kişilerin testlerini ücretli şekilde yaptıracağını belirtti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugün toplanarak bir dizi karar üretmesinin ardından Bakanlar Kurulu Başbakan Ersan Saner’in başkanlığında toplandı.

Başbakan Ersan Saner, Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Saner, 1 Eylül tarihinden itibaren, vatandaşların aşılı veya aşısız olduğuna bakılmaksızın, tüm tarama testlerinin ücretli olacağını duyurdu.

Başbakan Saner, Koronavirüs hastası olan veyahut temaslı kişiler, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler ve sosyal yardım alan kişilerin ücretli testlerden muaf olacaklarını dile getirdi.

Yarından itibaren KKTC’de ikamet eden 0-18 yaş arası kişiler hariç, pilot uygulama olarak Lefkoşa bölgesinden başlamak üzere AdaPass uygulamasına geçileceğini de duyuranan Başbakan Saner, çift aşılı olan kişilerin restoran, meyhane, pastane, cafe, berber, kuaför, güzellik salonu, internet kafe, ibadethane, bet ofisi, kahvehane, kırathane, yüzme havuzu, süpermarket, AVM, perakende satış mağazalarına herhangi bir test aranmadan serbesçe giriş yapabileceklerini de aktardı. Bunun dışında aşısız olan kişilerin, bahsi geçen mekanlara girmek için son 72 saat içerisinde negatif testlerin ibraz edilmesi gerektiğini de belirtti.

Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yüksek veya düşük riskli olarak kabul edilen mekanlara girişlere ve çalışanlara ait yeni düzenlemeler getirildiğini vurgulayan Saner, aşılı olan kişilerin girişlerde 7 gün içerisinde yapılmış PCR test, aşısız olan kişilerin ise 72 saat içerisinde yapılmış PCR testlerini ibraz etmek zorunda olduklarını söyledi.

Yine yüksek ve düşük olarak kabul edilen mekanlarda aşısız veya aşılı çalışan kişiler risk gruplarına göre PCR veya antijen testi yaptırmaları halinde çalışabileceklerini belirten Başbakan Saner, düşük riskli mekanlarda çalışan aşılı kişiler 21 günde antijen testi yaptıracaklarını, aşısızların ise her 7 günde antijen testi yaptırmak zorunda olduğunu ifade etti. Saner, yüksek riskli olan yerlerde çalışanların ise 21 günde PCR testi, aşısızların ise 7 günde PCR testi yaptıracağını aktardı.

Başbakan Ersan Saner, temel hedefin vatandaşların aşıya teşvik edilmesi olduğunu da vurgulayarak, "Hükümet olarak çok özverili bir şekilde çalışmaktayız. Tüm halkıma aşı olmaları yönünde çağrı yapıyorum" dedi.

Saner, yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin Eylül ayında başlayacağına da işaret ederek, "Kırmızı ülke olarak tanımlanan ülkelerden gelecek öğrencilere karatinalarını tamamlayacaklar... Aşı olmayan öğrencilerimiz için 45 bin doz aşı ayırdık..." ifadelerini kullandı.