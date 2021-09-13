  • BIST 1.440,390
  • Altın 487,10
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9250
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Saner: Tüm kaynaklar Sağlık Bakanlığı’nın bütçesine aktarıldı

» »
Saner: Tüm kaynaklar Sağlık Bakanlığı’nın bütçesine aktarıldı
Saner: Tüm kaynaklar Sağlık Bakanlığı’nın bütçesine aktarıldı

Başbakan Saner “KKTC serbest bölge olacak” Başbakan Ersan Saner, BRT’de canlı yayına katılarak, yeni eğitim yılı, ülke ekonomisi, asgari ücret ve kurultayla ilgili soruları yanıtladı.

Uzun bir aradan sonra eğitimin başladığına, çocukların, okul ve öğretmenlerine kavuştuğuna işaret eden Başbakan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın koordineli çalışması sonucu yüzyüze eğitimi, önlemler içinde başlattıklarını söyledi.

Bu eğitim yılının geçmiş yıllara oranla çok farklı şartlarda başladığına vurgu yapan Başbakan Saner, covid önlemleri yanında, yeni açılan okullar ve dersliklerle önemli bir potansiyel yakaladıklarını ifade etti.

YENİ OKULLARIN AÇILMASI

Başbakan Saner, “ Hükümetimizin, ilk günden beri en önemli gündem maddelerinden birisi olan yüzyüze eğitim için arkadaşlarımız çok büyük çaba sarf etmişlerdir. Yüz yüze eğitimin yerini başka hiçbir şey alamaz” dedi.

Hükümetin, ülkenin geleceği için her türlü önemli almaya devam edeceğini ifade eden Başbakan Saner, muhalefetin ise somut öneri ve fikirlerle katkı koymak yerine sadece eleştirme yolunu tercih ettiğini belirtti.

Saner, “ Kendi dönemlerinde kitap dağıtamayan bakanlık yerine şimdi 7 tane okulun açılışına gerçekleştiren bir bakanlık… Kamu-Özel işbirliği içinde bir planlama ile bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özel okullarla eğitime katkı koyan ailelere teşekkür ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilir eğitim için aşılanmanın önemine vurgu yapan Saner, şu ana kadar ülkeye 672 bin doz aşı gelmesine rağmen toplumun sadece yüzde 50’sinin aşılandığını hatırlattı.

HALKA AŞI OLMA ÇAĞRISI

Saner, halka aşı olma çağrısını yineledi; “Aşıyı teşvik edici kampanyalar ve çalışmalar ortaya koyduk. Herkesi aşı olmaya çağırıyorum. Aşı kampanyalarına katılmak gerekir” dedi.

Başbakan Saner, seyreltilmiş eğitimden, tam kapasite eğitime geçmek için çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

Pandeminin ekonomiye yönelik etkilerinin sorulması üzerine Saner, özellikle PCR konusunda maliyeye önemli bir yük geldiğini ifade etti.

Saner, “ Bu yükü aşı olarak, atlatabileceğimizi yinelemek isterim” dedi.

Yurtdışından öğrenci gelmesi ile ilgili ciddi bir artış yaşandığına işaret eden Saner, bu amaçla, toplumsal bağışıklık için 45 bin doz aşının hazır tutuilduğunu açıkladı.

ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN SAĞLIK HARİÇ TEK KURUŞ HARCANMADI

Devletin ödemekle yükümlü olduğu maaşlar ve gelir- gider dengesi açısında bazı sıkıntıların bulunduğunu kaydeden Saner, “ Kendi örtülü ödeneğimden sağlık hariç tek kuruş harcanmamıştır. Tüm kaynaklar Sağlık Bakanlığı bütçelerine aktartılmıştır. Test yağılması için araç alımları dahil… Bütün yatırımlar neredeyse iptal edildi, sağlığa aktarıldı” dedi.

screenshot_20210913-164442_whatsapp.jpg

KIBTEK’TEKİ ALIMLARDAN RAHATSIZLIK

Soru üzerine KIB-TEK’in ihalesiz alım yapmasından rahatsızlık duyduğunu açıklayan Saner, ancak 20 Eylülde ihalenin tamamlanmasından sonra yakıt sıkıntısının ortadan kalkacağını söyledi.

Saner, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında belirlenmesini istediklerini belirterek, “4 örgütün kendi aralarında anlaşması durumunda bugün ya da bu hafta içinde asgari ücret konusunda bir karara varılacak” dedi.

Meclisin açılması konusunda UBP içinde bir sorun görmediğini belirten Saner, hükümet ortağı partiler içinde yaşanan bazı sıkıntıların, oturuma yansıyıp yansımayacağını göreceklerini söyledi.

VİZYONUMUZ KKTC’NİN TÜMÜYLE SERBEST BÖLGE OLMASI

UBP Kurultayı’nın 30 Ekim’de yapılacağını ve herkesin sağduyulu hareket edeceğinden şüphe duymadığını ifade eden Saner, ülkede covid için kural koyarken, UBP’nin 17 Bin 500 kişi ile tek merkezde kurultay yapmasının yanlış olacağını söylediğini hatırlattı.

Saner, “ Nihayet anlaştık. 17 Bin 500 kişiyi iki günde toplayacağız. Yeni vizyonlarımızı ortaya koyacağız. Bizler KKTC’yi serbest bölgeye çevirme çalışmamızı başlattık. Tamamlanınca paylaşacağız. KKTC artık neden serbest bölge olmasın?” şeklinde konuştu.

ERKEN SEÇİM

Meclis’te 4 Ekim’de erken seçim önergesinin gelebileceğini ifade eden Saner, kurultayı başarı ile geride bırakıp artık erken seçime hazırlanacağını söyledi.

KARAR YETKİLİ KURULLARIN

Saner, “ Hedefimiz belli, vizyonumuz belli… Bunları sahaya yansıtarak, yolumuza devam edeceğiz. Kurultayı kişiselleştirmeden, görüşlerimle yolumu yürüyeceğim. Üyelerimizin de bunu takdir edeceğine inanıyorum. Yeniden genel başkan olarak, bir bütün içinde hareket edeceğiz” dedi.

Soru üzerine Saner, önce kurultayı tamamlayıp, son seçime hazırlanacaklarını, hangi kararı alacaklarsa bunu parti yetkili kurullarında değerlendirdikten sonra alacaklarını sözlerine ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 17 Kişi ve Bir İş Yeri Hakkında Yasal İşlem13 Eylül 2021 Pazartesi 15:58
  • Erhürman : Başbakanlık Hayıflanma Makamı Olmuş!13 Eylül 2021 Pazartesi 15:57
  • Elektrik Tesisatındaki Kısa Devre Yangına Sebep Oldu!13 Eylül 2021 Pazartesi 15:56
  • PGM'den trafikte önemli uyarı!13 Eylül 2021 Pazartesi 15:47
  • Yoğun bakıma alınan 15 yaşındaki koronavirüs hastası entübe edildi13 Eylül 2021 Pazartesi 15:42
  • BKP, Türkiye’de 41 Yıl Önce Gerçekleşen 12 Eylül Darbesini Kınadı13 Eylül 2021 Pazartesi 15:39
  • Başbakan Saner, Mağusa Kale Lions Kulübü’nü Kabul Etti13 Eylül 2021 Pazartesi 15:35
  • İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler”13 Eylül 2021 Pazartesi 15:34
  • Trafik Müdürlüğü, Saygıyla Üzücü Olayların Önlenebileceğini Hatırlattı13 Eylül 2021 Pazartesi 15:32
  • Çakıl Yüklü Kamyon Devrildi!13 Eylül 2021 Pazartesi 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti