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Saner, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni kabul etti

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Saner, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği’ni kabul etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği temsilcilerini kabul etti.

Dernek Başkanı Adil Çümen, göreve gelen yeni yönetim kurulu üyeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner’e nezekat ziyaretinde bulundu.

 

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Çümen, Kıbrıs konusu gündeme geldiğinde “KKTC”, “Egemenlik” ve “garantörler” konularında taviz vermelerinin söz konusu olamayacağını vurgulayarak ” Anavatanla sizin yanınızdayız”. Bu toprakları kan ve terle aldık taviz vermeyiz ” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner de 1974 Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türk Halkı için ne kadar önemli olduğuna işaret ederek, ” Bugün hala daha iki toplumlu görüşmelerde ‘’ güvenlik’’ ve ‘’ garanti’’ konuları kırmızı çizgilerimiz ise
Anavatanımızın ve siz değerli gazilerimizin sayesindedir. Kıbrıs’ta mutlak barışın sağlanması adına hepinize teşekkür ederim.” dedi.

Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı Enosis Plebisiti’ni kutlama kararını şiddetle kınayan Çalışma Bakanı Saner, “Rumlar 1950 Plebisiti’ni hatırlatarak gelmiş oldukları noktada hiçbir şeyin değişmediğini ve Barışın bu adaya gelmesini kimin isteyip, kimin istemediğini birkez daha göstermiştir. ” şeklinde konuştu.

 

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