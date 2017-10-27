Saner: “Türkiye ne kadar güçlüyse, biz de o kadar güçlüyüz”

TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında “Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, en önemli hassasiyetinin KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen, müreffeh, eğitimde, sağlıkta, turizmde, tarımda ekonomik anlamda refah ve istikrar içinde yoluna devam etmesi olduğunu vurguladı.

Kaya, Kıbrıs Türk halkının huzur ve refah içinde olmadığı bir durumda, Türk halkının da huzur ve refah içinde yaşayamayacağını söyledi.

TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında “Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Mutabakat Zaptı’na TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner imza koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen imza töreni öncesinde, TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile bir süre görüştü.

Kaya’ya, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da eşlik etti.

KAYA

İmza töreni sonrasında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, imzalanan Mutabakat Zaptı ile Türkiye ve KKTC arasındaki kader birlikteliğinin sarsılmaz bağlarla, güçlü işbirliği kanallarıyla ve ortak hedeflerle somut kazanımlara dönüştüğünü kaydetti.

“MİLLİ DAVA ADINA KÜÇÜK AMA ÖNEMLİ BİR ADIM…”

Bakanlıklar arasında imzalanan Mutabakat Zaptı’nın esasen milli dava adına küçük ama önemli bir adım olduğuna işaret eden Kaya, bu belgeyle, bakanlıklar arasında hâlihazırda zaten güçlü şekilde ilerleyen işbirliğinin hukuki bir zemin kazandığını söyledi.

“Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir” diyen Kaya, “Hep birlikte aynı ruh ve inançla ekonomide, sosyal politikalarda çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için daha çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin sosyal devlet olma yolunda son 15 yılda çok önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden Kaya, bu tecrübelerini, talep eden ve ihtiyaç duyan her ülkeyle paylaştıklarını ve bu ülkelere destek verdiklerini anlattı.

Bugün sadece devlet olarak yaptıkları sosyal yardımların tutarının yaklaşık 35 milyar TL olduğunu anlatan Fatma Betül Saylan Kaya, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin bu dönemde bir refah ve istikrar adası olmasının yanında, vicdan ve adaletin de bayraktarı haline gelmesi özellikle not edilmesi gereken bir durumdur.Bir yandan vatandaşlarımızın bütün sorunlarına, dertlerine çare aramak için yaklaşık 35 milyar TL sosyal yardım yapıyoruz, diğer taraftan sadece ülkemizde ağırladığımız muhacir kardeşlerimiz için 35 milyar dolar harcama yapıyoruz, bununla da kalmıyor insani kalkınma yardımlarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına giriyoruz. Bu, bizler için olduğu kadar inanıyoruz ki Kıbrıs Türk halkı için de gurur kaynağı olan, gururla takip edilen bir gelişmedir.”

“TÜRKİYE’NİN BAŞARISI KKTC’NİN BAŞARISIDIR…MUTABAKAT ZAPTI YOL HARİTASININ HUKUKİ ZEMİNİ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ise, Türkiye’nin kaydettiği bu ilerleme ve başarıların sadece takipçisi değil, ortağı olan bir devlet olduğuna işaret eden Kaya, “Türkiye’nin başarısı KKTC’nin başarısıdır” dedi.

Sosyal politikalar alanında birlikte neler yapılabileceğini, ilişkilerini nasıl güçlendirecekleri konusunda bir yol haritası belirleyeceklerini ifade eden Kaya, imzalanan Mutabakat Zaptı’nın da bu yol haritasının hukuki zeminini oluşturacağına dikkat çekti.

Hangi alanda olursa olsun, Türkiye’nin sahip olduğu bütün imkân ve kapasiteye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve KKTC kurumlarının da sahip olmasının kendileri için öncelikli olduğunu vurgulayan Kaya, Kıbrıs Türk halkının huzur ve refah içinde olmadığı bir durumda, Türk halkının da huzur ve refah içinde yaşayamayacağını söyledi.

Kaya, “AK Parti hükümeti olarak 15 yıldan bu yana Ada’daki dengeleri Türk tarafı lehine geliştirme noktasında önemli mesafeler kat ettik. ‘Çözümsüzlük çözümdür’ anlayışını terk ederek, Kıbrıs sorununda bütün parametrelerin de değişmesini, ezberlerin bozulmasını sağladık. Başından beri “kazan-kazan” ilkesinin hayata geçirilmesini savunduk. Başından beri çözümden yana olan, yapıcı olan, sözlerini tutan taraf biz olduk” şeklinde konuştu.

“KARŞILIKLI SOMUT ADIMLAR ATACAĞIZ”

Bakan Kaya, kendilerinin en önemli hassasiyetinin KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen, müreffeh, eğitimde, sağlıkta, turizmde, tarımda ekonomik anlamda refah ve istikrar içinde yoluna devam etmesi olduğunu vurgulayarak, “O yüzden Bakanlık olarak bütün imkân ve kapasitemizle KKTC’nin yanında olacağız. Bu Mutabakat Zaptıyla aile ve sosyal politikalar alanında ülkelerimiz arasındaki ilişkilerimizi farklı bir boyuta taşıyacağız.Karşılıklı somut adımlar atacağız” dedi.

Aileleri desteklemeye, ailelerin sorun çözme kapasitesini artırmaya, sosyal yardım ve hizmetlerde yeni hizmet modellerini birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerine işaret eden Kaya, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Bizim çalışmalarımızda esas aldığımız bir felsefe var… Bütün çalışmalarımızı ve projelerimizi biz büyük bir aileyiz anlayışıyla yürütüyoruz. KKTC ve Kıbrıs Türk halkı da bu büyük aileye dâhildir. İmzaladığımız Mutabakat Zaptı’nın işbirliğimize, Bakanlıklarımıza ve Kıbrıs davamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de, Kaya ve beraberindeki heyeti KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kendilerini 80 milyonluk büyük bir aile olan Türkiye’nin kopmaz bir parçası olarak gördüklerini, bundan da onur duyduklarını ifade eden Bakan Saner, KKTC halkının her zaman Türkiye ile daha güçlü olduğunu vurguladı.

“ANAVATAN TÜRKİYE NE KADAR GÜÇLÜYSE, BİZ DE O KADAR GÜÇLÜYÜZ”

“Anavatan Türkiye ne kadar güçlüyse, biz de o kadar güçlüyüz” diyen Bakan Saner, KKTC’nin birçok konuda Türkiye’nin birçok alanda edindiği bilgi, deneyim ve tecrübeden faydalandığını kaydetti.

İkinci kez yanlış yapmamak adına bu deneyim ve tecrübelerden faydalanmanın çok önemi olduğunu vurgulayan Bakan Hamza Ersan Saner, göreve geldikleri günden itibaren Türkiye ile kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için birçok proje üzerinde ortak fikirler üretildiğini anlattı.

Yılardır “çözümsüzlük çözümdür” parametresinden kopan Kıbrıs Türk halkının artık masada çok güçlü bir şekilde tüm dünya devletlerine “biz masadayız ve çözüm için hazırız” demesine rağmen, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türklerle hiçbir şey paylaşmamasından dolayı Kıbrıs konusunun 40 yıldır çözümlenmediğini anlatan Bakan Saner, tüm dünyanın buna seyirci kalmasını üzüntüyle izlediklerini söyledi.

“Anavatan Türkiye ile birlikte, A planı yürümezse, B planını ortaya koyarak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuşan Saner, bundan sonraki süreçte de TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birçok projeye imza atacaklarına inanç belirtti.

İŞBİRLİĞİ RESMİYETE DÖKÜLDÜ…

Bugün imzalanan Mutabakat Zaptı’yla gayrı resmi işbirliğinin,resmiyete döküldüğünü ifade eden Bakan Hamza Ersan Saner, TC ile dünyaya örnek olacak bazı projeleri hayata geçireceklerine inanç belirtti ve zaptın hayırlı olmasını temenni etti.