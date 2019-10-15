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Saner: UBP halkın umududur vazgeçilmezidir

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Saner, UBP’nin en kısa zamanda nisan ayında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü bir aday belirleyeceklerini de açıkladı.
Saner: UBP halkın umududur vazgeçilmezidir

UBP 44. yılını kutluyor, Ulusal Birlik Partisi 44. yılı dolayısıyla bu akşam Lefkoşa'da Elezyum Parkta resepsiyon düzenliyor.

Kalabalık bir katılımla gerçekleştirilen resepsiyonda ilk konuşmayı UBP Genel Sekreteri Ersan Saner yaptı. Saner, UBP’nin ülkenin en köklü Partisi olduğuna dikkat çekerek kuruluşunda katkısı olan herkese teşekkür etti.

Saner, UBP’nin en kısa zamanda nisan ayında gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güçlü bir aday belirleyeceklerini de açıkladı.

Saner, UBP’nin ülkenin en köklü vazgeçilmez ve halkın umudu olan bir parti olduğunu söyledi.

Saner’in konuşmasının ardından şu sıralarda parti tarihiyle ilgili sinevizyon gösterisi gerçekleştiriliyor.

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