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Saner, UBP Parti Meclisi’ni Kurultay’la İlgili Yaşananları Değerlendirmek Üzere Toplantıya Çağırdı

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Saner, UBP Parti Meclisi’ni Kurultay’la İlgili Yaşananları Değerlendirmek Üzere Toplantıya Çağırdı
Saner, UBP Parti Meclisi’ni Kurultay’la İlgili Yaşananları Değerlendirmek Üzere Toplantıya Çağırdı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “salgından dolayı 17 bin üye ve ülkenin sağlığı göz önünde bulundurularak, Parti Merkez Yönetim Kurulu ile Meclisi’nde iki merkezde oy kullanılması kararlaştırıldığını, bu kararı sabote edici davranışların ülke insanı ve parti üyelerine zarar vereceğini” söyledi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Saner, Kurultay’la ilgili yaşananları değerlendirmek üzere Parti Meclisi’ni toplantıya çağırdı.

Yarın saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nin 4 numaralı salonunda  gerçekleşecek toplantıya ilişkin açıklamasında Saner, bir salgın sürecinden geçildiğinin altını çizerek, Kurultay öncesinde Tüzük Kurultayı yapma sebeplerinin Atatürk Spor Salonu’nda toplanacak üye sayısını az tutmak ve 17 bin üye olmasından kaynaklı salgın endişesini azaltarak, üye iradesini yüksek oranda sandığa yansıtmak olduğunu belirtti.

Bu gerekçelerle, hukukçulardan oluşan komitenin tüzük değişiklikleri üzerinde çalıştığını, bu değişikliklerin MYK’da tartışılıp onaylandığını, ancak diğer 2 adayla anlaşılmış olmasına rağmen, Parti Meclisi’nde bu adayların geri adım attığını öne süren Saner, “Parti Meclisimiz buna rağmen 45’e 41 iki merkezde oylama yapılmasını ve diğer tüzük değişikliklerini onayladı” ifadelerini kullandı.

SANER’DEN KURULTAY ÇAĞRISI

“Şimdi bu arkadaşlar Tüzük Kurultayı’nda oylama yapılmasını istiyorlar ve binlerce kişiyi oraya getirecekleri tehdidinde bulunuyorlar. Yetmiyor, Tüzük Kurultayı’ndan da evet çıkarsa konuyu yargıya taşıyacaklarını sağa sola yayıyorlar” şeklinden konuşan Saner, üyelerin aklın, mantığın bir gereği olarak yetkili kurullar tarafından alınan kararlara destek vereceğine kesin olarak güvendikleri ama salgın nedeniyle üyeleri herhangi bir riske atmak istemediklerini söyledi ve toplantı öncesinde şu çağrıda bulundu:

“Değerli arkadaşlarım geliniz halkımızın, üyelerimizin sağlığı, demokratik katılımcılık, üyelerimizin iradelerinin mümkün olan en yüksek miktarda sandığa yansıması adına Parti Meclisimizin kararına uygun olarak iki merkezde oylama yapılması için gerekenleri birlikte yapalım.

Salgın devam etmekte. Düğünlere katılımı bile 250 kişi ile sınırlarken Tüzük Kurultayı’nı binlerce insanı yığacağımız bir noktaya getirmeyelim.

Sağduyunun galip geleceğine inanıyor, herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”

UBP Kurultayı’nın 24 Ekim’de yapılacağını, Parti Meclisi’nin bunu karara bağladığını hatırlatan Saner, “Olağandışı bir gelişme olmazsa Kurultay ilan edilecek gündem çerçevesinde bir salgın sürecinden geçtiğimiz göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir” dedi.

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