Saner: Üçlü koalisyon hükümetinin kurulduğunu söylemek henüz mümkün değildir

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti ile bugünkü görüşmelerinin ardından gelinen nokta ile ilgili bir açıklama yaptı.

Saner, açıklamasında şunları kaydetti:

“ Bırakınız uzun vadeli istikrar içinde çalışabilecek bir hükümeti, bugün ülkenin acil sorunlarının çözümlenmesi için bir hükümete ihtiyaç vardır.

Dolayısıyla herkes sorumluluk bilinci ile hareket etmeli sorunları çözebilecek bir hükümet oluşumuna katkı sağlamalıdır.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili olarak, tüm partilerimize eşit mesafede temaslarımı sürdürmekteyim.

Bu bağlamda ben ve partimizden bir heyet, bugün Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti ile ayrı ayrı görüştük.

Arından üçlü bir toplantıda ben, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu bir araya geldik.

Bu görüşmeler sonucunda ülkenin ivedi sorunlarını çözmek ve ülkeyi makul bir süre sonra erken seçime götürmek üzere bir üçlü koalisyon hükümetin kurulmasının mümkün olduğu noktasına gelmiş bulunuyoruz.

Ancak, gerek bizim gerekse diğer iki partinin kendi içinde değerlendirmesi gereken hususlar, hassasiyetler söz konusudur.

Dolayısı ile henüz bir üçlü koalisyon hükümetinin kurulduğunu söylemek henüz mümkün değildir.”