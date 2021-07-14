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Saner: Vatandaşa hizmet noktasında kimsenin müdahalesine izin vermeyiz

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Başbakan Ersan Saner Beyarmudu’na giderek ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Saner: Vatandaşa hizmet noktasında kimsenin müdahalesine izin vermeyiz

Başbakan Ersan Saner Beyarmudu’na giderek ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başbakan, daha sonra Beyarmudu Belediyesi’ni de ziyaret etti.Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip kabulde son günlerde bölgede yaşanan sorunlar hakkında Başbakana bilgi vererek, İngiliz bölgesi sınırlarında kalan bölgeye İngiliz Üslerinden sözlü onay alınarak 40 metrelik su borusu döşendiğini anlatan Edip, ancak tamamen politik nedenlerden ötürü bu hizmetin durdurulduğunu ifade etti.

Elzem ihtiyaç olan suyun politik nedenlerle durdurlmasının üzücü olduğunu vurgulayan Edip, Ingiliz Üsleri olarak İngiliz Bölgesi’nde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yasa ve tüzüklerin uygulanmaya çalışıldığını söyledi. Başbakan Covit-19 salgınında hükümetin uygulamaları ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi.  

Saner Anavatan Türkiye’nin de ciddi destekleriyle altyapı çalışmalarının birer birer hayata geçtiğini vurguladı. Başbakan Sanert, üç, dört gün sonra Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun açılacağına da vurgu yaparak, bölge halkını yakından ilendiren Gaziköy- Güvercinlik yol yapım çalışmalarına ise yakinda başlanacağını söyledi. Tüm vatandaşlara aynı hizmeti götürme prensişbiyle hareket ettiklerini ifade eden Başbakan Saner, vatandaşa en hızlı hizmeti götürme noktasında yerel yönetimlerin önemine işaret etti.

Saner, İngiliz Üsleri tarafından yapılan müdahaleyle ilgili Dışişleri Bakanlığı nezdinde çalışma başlatıldığının altını çizdi. “Haklı davamızın sonuçlanması için her zaman sizin yanınızdayız” diyen Başbakan, vatandaşa hizmet noktasında kimsenin müdahalesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Başbakan, Anavatan Türkiye’den gelen suyun  bölgeye getirilerek sulu tarım yapılabileceği müjdesini de verdi. 

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