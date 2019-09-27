Saner ve Candan AKPA toplantılarına katılacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı kararı uyarınca, UBP Gazimağusa Milletvekili AKPA Heyet Başkanı Ersan Saner ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan 30 Eylül – 4 Ekim arası Fransa’nın Starsbourg şehrinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul ve komite toplantılarına katılacak.
Meclisten verilen bilgiye göre, heyet, temaslarını tamamlayarak 4 Ekim Cuma günü KKTC’ye dönecek.
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