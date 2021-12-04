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Saner ve Özgürgün aday olmadı. Toplam 5 vekil bu seçimde yok

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Saner ve Özgürgün aday olmadı. Toplam 5 vekil bu seçimde yok
Saner ve Özgürgün aday olmadı. Toplam 5 vekil bu seçimde yok

UBP Genel Başkanlığı ve başbakanlık yapan Hüseyin Özgürgün ve Hamza Ersan Saner adaylık için başvurmadı.

Ulusal Birlik Partisi’nde 2022 erken seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvuruları sona erdi.

UBP’de 50 milletvekili adayı arasında yer almak için 85 aday başvuru yaptı.

Lefkoşa’da 25, Girne’de 22, Mağusa’da 18, Güzelyurt’ta 6 ve Lefke’de 3 kişi milletvekilliği adaylığı için müracaata bulundu.

 

5 VEKİL ADAY OLMADI

UBP Genel Başkanlığı ve başbakanlık yapan Hüseyin Özgürgün ve Hamza Ersan Saner adaylık için başvurmadı.

Daha önce seçime katılmayacaklarını açıklayan Serdar Denktaş, Özdil Nami ve Hasan Topal ile birlikte seçimlere katılmayacak milletvekili sayısı 5’e çıktı.

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