Saner yangınlar ve Covid-19 mücadelesi konularında konuştu

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, son günlerde yaşanan yangınlar ve hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadele sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Saner, hafta sonu yaşanan yangın olaylarında herhangi bir kasıt olup olmadığı konusunun polisin yapacağı soruşturma ile ortaya çıkacağını ifade etti.

Bir kasıt olması durumunda “böyle bir caniliği yapabilecek olan kişinin ruh halinin nasıl olduğunu düşünmek istemiyorum” diyen Saner, “vicdanları sızlatan bu insanların, vicdanlarının sızlayacağı bir ceza almaları gerektiğini ifade etti.

Saner, Orman Dairesi’nin yangınları önleme konusunda bazı adımları atmadığı konusunda ortaya konan eleştirileri de yanıtladı. Ersan Saner yangın alarm sisteminin çalışmaması konsunda bir ihmal varsa bunda tüm partilerin sorumluluğu bulunduğunu da ifade etti.

Hükümetin Covid-19 mücadelesini çok doğru ve zamanında attığı adımlarla kontrol altına tuttuğunu, bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu söyleyen Saner, ancak sürecin başında Cumhurbaşkanı’nın bu süreçte ortaya koyduğu tutumun felaket tellallığı yapmaya benzediğini savundu.