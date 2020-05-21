  • BIST 102.813
  • Altın 378,651
  • Dolar 6,7861
  • Euro 7,4402
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Saner yangınlar ve Covid-19 mücadelesi konularında konuştu

» »
Saner yangınlar ve Covid-19 mücadelesi konularında konuştu
Saner yangınlar ve Covid-19 mücadelesi konularında konuştu

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner, son günlerde yaşanan yangınlar ve hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadele sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Saner, hafta sonu yaşanan yangın olaylarında herhangi bir kasıt olup olmadığı konusunun polisin yapacağı soruşturma ile ortaya çıkacağını ifade etti.

Bir kasıt olması durumunda “böyle bir caniliği yapabilecek olan kişinin ruh halinin nasıl olduğunu düşünmek istemiyorum” diyen Saner, “vicdanları sızlatan bu insanların, vicdanlarının sızlayacağı bir ceza almaları gerektiğini ifade etti.

 

Saner, Orman Dairesi’nin yangınları önleme konusunda bazı adımları atmadığı konusunda ortaya konan eleştirileri de yanıtladı. Ersan Saner yangın alarm sisteminin çalışmaması konsunda bir ihmal varsa bunda tüm partilerin sorumluluğu bulunduğunu da ifade etti.

Hükümetin Covid-19 mücadelesini çok doğru ve zamanında attığı adımlarla kontrol altına tuttuğunu, bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu söyleyen Saner, ancak sürecin başında Cumhurbaşkanı’nın bu süreçte ortaya koyduğu tutumun felaket tellallığı yapmaya benzediğini savundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortopedik Özürlüler Derneği Yararına Yardım Konseri Düzenleniyor21 Mayıs 2020 Perşembe 10:40
  • “Çocuklarınıza kitap okuyun”21 Mayıs 2020 Perşembe 10:29
  • Avunduk: “Biz az çalışıp, muasır medeniyetler seviyesinde gibi davranıyoruz”21 Mayıs 2020 Perşembe 10:22
  • Özyiğit: “Ciddi ekonomik kriz bekleniyor, iflas eden birçok kişi olacak”21 Mayıs 2020 Perşembe 10:20
  • KHYD Başkanı Kocaismail Fitre Bağışı Çağrısında Bulundu21 Mayıs 2020 Perşembe 10:17
  • Sıcak Hava Yerini Yağışlı Havaya Bırakacak21 Mayıs 2020 Perşembe 10:13
  • Paşaköy - Aslanköy arasındaki arazide trafo patladı yangın çıktı21 Mayıs 2020 Perşembe 09:47
  • ATAOĞLU: “Sesini Yükselten Açılımı Elde Etti, Sesini Çıkaramayan Kaderine Terk Edildi”21 Mayıs 2020 Perşembe 09:32
  • Turizm yatırımcısı açılışa sıcak bakmadı: "Acil önlem paketi şart"21 Mayıs 2020 Perşembe 08:56
  • KTAMS hemşireler için Yüksek Mahkeme’ye başvuruyor21 Mayıs 2020 Perşembe 08:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti