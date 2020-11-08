Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner yarın Meclis’te temsil edilen siyasal partilerle görüşmelerine başlayacak.
UBP’den verilen bilgiye göre, Saner, yarın saat 14.00’te Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 15.00’te Halkın Partisi (HP), 16.00’da Demokrat Parti (DP), 17.00’de Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve 18.00’de de Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret edecek.
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