Saner: Yasayı değişip erken seçime gideceğiz

Ilusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, Haber Kıbrıs WEB TV’de önemli açıklamalarda bulundu.

Saner, yeniden hükümeti kurma görevi almasıyla azınlık hükümeti konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, erken seçim tarihi ve bakanlıkların hangi partilerde olacağı konusunda Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile uzlaştıklarını söyledi.Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını telefon bağlantısı üzerinden yanıtlayan Saner, kurultay ve hükümet çalışmalarıyla ilgili UBP’de görüş birliği olduğuna dikkat çekti.

Halkın Partisi’nde yaşanan istifaları “neden sonuç” ilişkisine bağlayan Saner, ülkede hükümet yokken, hükümet kurulması yönünde irade göstermek yerine, azınlık hükümetini “Yamalı bohça” diye nitelendirmenin doğru olmadığını aktardı.

Enerji YDP’de, Turizm DP’de

Saner, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, daha önce uzlaştıkları gibi Enerji Bakanlığının YDP’de Turizm Bakanlığı’nın da DP’de olacağını söyledi.

Saner, kabineyle ilgili kafasında bir şablon olduğunu ve bugün kabineyi kurmak için çalışmalarda önemli yol alacaklarını dile getirdi.

Yasayı değişip erken seçime gideceğiz

Saner, hükümet görüşmelerinde Seçim ve Halk Oylaması Yasasını ele alacakları ve Ekim 2021 tarihi için erken seçim kararı almaları üzerinde uzlaştıklarını açıkladı.

UBP’de görüş birliği var

Hükümet çalışmalarıyla ilgili parti içinde görüş birliği olduğuna işaret eden Saner, parti meclisinin aldığı karar doğrultusunda kurultayın yapılacağını, başbakan olması durumunda kendisinin de aday olacağını ve demokratik teamülleri tamamlayacaklarını kaydetti.

HP’de yaşananlar neden sonuç ilişkisidir

Halkın Partisinde yaşanan istifalar içinize sindi mi? Sorusunu yanıtlayan Saner, “Parti içi meseledir yorum yapmak istemiyorum ancak 2018 yılından beri yaşanan neden ve sonuç ilişkisi olduğunu düşünürüm” dedi.

Görevi başkasına vermek zaman kabı olacaktı

Hükümet kurma görevinin HP’ye verilmemesi ve ikinci kez kendisine verilmesini değerlendiren Saner, “Görevi ilk aldığımda 26 sayısına ulaşmak için hangi partilerle uzlaşırız onu aradık. CTP’nin tavrı netti. HP ile yürümek istedik başaramadık. Görevi alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da hükümeti kurmayı başaramadı. İki büyük parti sonuç alamazken, üçüncü kişiye görev verilmesi gereksiz ve zaman kaybı olacaktı” ifadelerini kullandı.

Yamalı bohça nitelendirmesi yanlış

Saner, hükümet olmadığı için kararlar alınamaz, yasa, tüzük ve düzenlemeler yapılamazken elini taşın altına koymak yerine bazı kişilerin kurulacak hükümeti “Yamalı bohça” diye nitelendirmesinin yanlış olduğunu vurguladı.