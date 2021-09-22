Saner, yatırımcılara KKTC’de yatırım çağrısı yaptı

Saner, Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilişkilerini en üst noktada tuttuklarını ifade eden Başbakan, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik ve iş birliği çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.

Başbakan Ersan Saner, Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilişkilerini en üst noktada tuttuklarını ifade eden Başbakan, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik ve iş birliği çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında son dönemde 4 farklı protokol imzalandığını anımsatan Saner, bunların üniversiteler ve belediyeler arası iş birliği, kara yollarının yapımı ve altyapı çalışmalarını kapsadığını belirtti. Türkiye’den daha fazla yatırımcıyı KKTC’de görmek istediklerini de dile getiren Başbakan Saner, şöyle konuştu; “Burada serbest bölgeyi özellikle vurgulamak istiyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi hizmetler sektörüne dayalıdır. Ekonomimizin en önemli gelir kaynağı turizm ve yüksek öğrenimden sağlanmaktadır.

Ekonomimizin sadece bu iki noktaya bağlı olarak değil genel olarak ülkede ticaret hacminin arttırılması, Dubai ve Singapur gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyanın en önemli ticari merkezlerinden bir tanesi haline getirmek en büyük arzumuzdur”.

15 Kasım’da yeni Ercan Devlet Havalimanı’na ilk yolcuların ayak basması arzusunu da dile getiren Başbakan, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaretinde sermaye transferi yapabilecek, konusunda uzman ve teknolojik tasarımları ülkeye getirebilecek yatırımcıları KKTC’de görmek istediklerini aktardığını söyledi. Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yatırım yapılması çağırısında bulunduğunu anlatarak, bu konuda yapılacak olan herhangi bir girişimin hükümet tarafından memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

“Özellikle Güvercinlik köyünde yeni oluşturulacak sanayi bölgesinde Hatay’dan ve ana vatandan gelecek yatırımların ekonomiye ciddi katkılar yapabileceğine inanıyorum” diyen Başbakan Ersan Saner, KKTC’nin kalkınma yönlü bir şantiyeye dönüştüğünü kaydetti.

Saner, yeni tip Coronavirüs sürecinde KKTC’ye maddi ve manevi yönden destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkürler etti