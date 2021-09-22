  • BIST 1.407,460
  • Altın 494,06
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1255
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Saner, yatırımcılara KKTC’de yatırım çağrısı yaptı

» »
Saner, Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilişkilerini en üst noktada tuttuklarını ifade eden Başbakan, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik ve iş birliği çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.
Saner, yatırımcılara KKTC’de yatırım çağrısı yaptı

Başbakan Ersan Saner, Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilişkilerini en üst noktada tuttuklarını ifade eden Başbakan, KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik ve iş birliği çalışmalarından memnun olduklarını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında son dönemde 4 farklı protokol imzalandığını anımsatan Saner, bunların üniversiteler ve belediyeler arası iş birliği, kara yollarının yapımı ve altyapı çalışmalarını kapsadığını belirtti. Türkiye’den daha fazla yatırımcıyı KKTC’de görmek istediklerini de dile getiren Başbakan Saner, şöyle konuştu; “Burada serbest bölgeyi özellikle vurgulamak istiyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi hizmetler sektörüne dayalıdır. Ekonomimizin en önemli gelir kaynağı turizm ve yüksek öğrenimden sağlanmaktadır.

Ekonomimizin sadece bu iki noktaya bağlı olarak değil genel olarak ülkede ticaret hacminin arttırılması, Dubai ve Singapur gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyanın en önemli ticari merkezlerinden bir tanesi haline getirmek en büyük arzumuzdur”.

15 Kasım’da yeni Ercan Devlet Havalimanı’na ilk yolcuların ayak basması arzusunu da dile getiren Başbakan, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na ziyaretinde sermaye transferi yapabilecek, konusunda uzman ve teknolojik tasarımları ülkeye getirebilecek yatırımcıları KKTC’de görmek istediklerini aktardığını söyledi. Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yatırım yapılması çağırısında bulunduğunu anlatarak, bu konuda yapılacak olan herhangi bir girişimin hükümet tarafından memnuniyetle karşılanacağını belirtti.

“Özellikle Güvercinlik köyünde yeni oluşturulacak sanayi bölgesinde Hatay’dan ve ana vatandan gelecek yatırımların ekonomiye ciddi katkılar yapabileceğine inanıyorum” diyen Başbakan Ersan Saner, KKTC’nin kalkınma yönlü bir şantiyeye dönüştüğünü kaydetti.

Saner, yeni tip Coronavirüs sürecinde KKTC’ye maddi ve manevi yönden destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkürler etti 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zaroğlu: “Millet Partisi siyasete çığ gibi düşecek”22 Eylül 2021 Çarşamba 19:11
  • 71 yaşındaki Ahmet Öztatlıcı ölüm sebebi açıklandı22 Eylül 2021 Çarşamba 19:09
  • 80 pozitif vakaya rastlandı!22 Eylül 2021 Çarşamba 19:08
  • Gönyeli Kent Park tanıtım toplantısı yapıldı22 Eylül 2021 Çarşamba 19:04
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor22 Eylül 2021 Çarşamba 15:36
  • Özersay: Sahte Adapass skandalında kimin ismi gizleniyor?22 Eylül 2021 Çarşamba 15:11
  • 1 KG uyuşturucu madde ile yakalandılar22 Eylül 2021 Çarşamba 14:25
  • 35 kişi ve 6 iş yerine ceza22 Eylül 2021 Çarşamba 14:24
  • Sahte dolardan tutuklama!22 Eylül 2021 Çarşamba 14:23
  • Çalıştığı yeri soydu!22 Eylül 2021 Çarşamba 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti