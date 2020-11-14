Saner YDP ve DP'yi ziyaret edecek

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor.
Saner ve beraberindeki UBP heyeti bugün saat 16.00’da Yeniden Doğuş Partisi’ni, 17.00’de de Demokrat Parti’yi ziyaret edecek.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor.
Saner ve beraberindeki UBP heyeti bugün saat 16.00’da Yeniden Doğuş Partisi’ni, 17.00’de de Demokrat Parti’yi ziyaret edecek.
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