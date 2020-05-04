Saner: “Yine aynı duyarlılıkla hareket edeceğimize inanıyorum”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, 10 Mart tarihinden itibaren ülkemizde başarı ile yürütülen Covid-19 mücadelesinde bugün kısmi açılımı yaşadığımızı belirterek, “Bu sıkıntılı süreçte özellikle sağlık çalışanlarımıza, polis,itfaiye ve sivil savunma görevlilerimize özverilerinden dolayı, tüm KKTC halkına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersan Saner, bundan sonra izlenecek yol haritasında tüm KKTC halkı olarak sosyal mesafeyi koruyup hijyen kurallarına uymak başta olmak üzere aynı duyarlılıkla hareket edeceğimize yürekten inandığını vurguladı. UBP Genel Sekreteri, “Sizlere sevdiklerinizle birlikte sağlıklı nice yarınlar diliyorum” diyerek paylaşımını noktaladı.