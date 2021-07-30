Saner: “Yüz Yüze Eğitim Eylülde Başlayacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, yüz yüze eğitimin eylül ayında başlayacağını söyledi.

Saner, koronavirüs vakalarının dünyada ciddi şekilde artış gösterdiğine işaret ederek pandemiyle mücadelede KKTC’nin dünyada en iyi ilk beş ülkesi arasında yer aldığını ifade etti.

Saner, BRT’de katıldığı özel yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre Başbakan Saner, aşılanmanın önemine işaret eden Saner, ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığını, şu ana kadar 150 bin vatandaşa çift doz aşı yapıldığını ve üçüncü doza geçileceğini söyledi.

ÖĞRETMENLERE AŞI ÇAĞRISI

Saner, aşılanma ile ülke ekonomisinin önünün de açılacağını belirtti. Eğitimin Eylül ayında yüz yüze başlayacağını kaydeden Saner, aşısını tamamlamayan öğretmenlere aşılarını tamamlama çağrısı yaptı.

“HASTANEYE BAŞVURANLAR AŞISIZLAR… GÜNDEMDE KAPANMA YOK”

Saner, Temmuz ayında hastaneye 279 pozitif vakanın başvurduğunu ve bunların 188’inin aşısız olduğunu kaydetti. Aşılanmayı özendirme çalışmaları yapıldığını da anlatan Saner, bu yöndeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini kaydetti. Saner, gündemlerinde kapanmanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Başbakan Ersan Saner şöyle konuştu:

“DÜNYANIN EN İYİ BEŞ ÜLKESİ ARASINDAYIZ”

15 Aralık’ta biz hükümet olduğumuzda 2020 yılı boyunca dünyada Covid 19’dan etkilenen insan sayısı 70 milyon idi. Hayatını kaybeden insan sayısı ise 1 milyon 690 bin idi…

Dün itibarıyla Covid 19’dan etkilenen insan sayısı 190 milyona ulaştı. Hayatını kaybeden insan sayısı 4 milyon 100 bine yaklaştı. Yani 2020’nin ilk 9 ayındaki rakamın nerdeyse bir buçuk katı artış var…

Dünyada durum bu iken biz aldığımız tedbirler sayesinde vaka ve hayatını kaybedenler bakımından dünyanın en iyi beş ülkesi arasındayız.

Rum kesinin nüfusu bizden 3 kat fazla olmasına rağmen, vaka sayısı onlarda bizden 12 kat fazla, hayatını kaybeden sayısı da 10 kat fazladır.

150 bin insanımız çift doz aşısını yaptı. 3’ncü dozlara başladık, devam edeceğiz.

19 Temmuz’dan itibaren bileklik sayesinde artık pozitif olan herkesi evlerinde takip ediyoruz.

Temaslıların tamamı ise evlerinden takip ediliyor.

Bu da bizi ekonomik olarak rahatlatıyor.

“ÖĞRETMENLER AŞILARINI YAPTISIN, EĞİTİM YÜZ YÜZE OLACAK”

Eğitim ve turizm sektöründe çalışanların tümünün aşılarını tamamladık. Bazı öğretmenler henüz aşılarını tamamlamadı. Onlara da tamamlamaları çağrısında bulunuyorum. Eğitim Eylül ayında yüz yüze başlayacaktır. Başlamaması için kimse aşıyı gerekçe göstermeye kalkışmasın. Üniversitelerden kreşlere kadar herkes aşılanacaktır. Öğrenci gençlerimiz de aşı yaptırabilir. Yurt dışından gelen öğrenciler için kıstaslar konulmuştur. Gelen öğrenci çift aşılı değilse karantinaya girecek. Ama aşı da gündeme gelebilir ve bu konuda bir politika üretebiliriz.

“DEVLET MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRİYOR”

Başbakan Saner, ekonominin pandemiden etkilendiğini, gelirlerde ciddi düşüşler olduğunu, ancak TC ile protokoller imzalandığını, memur ile emeklinin maaşlarının ödendiğini, özel sektöre de katkı sağlandığını anlattı.

Saner, maaşların ödenmesi ve devletin yükümlülüklerini yerine konusunda ise bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Ekonominin önünün açılması için Anavatan Türkiye’den gerekli desteğin alındığını bildiren Başbakan, Ekonmik modeller konusunda da Anavatan Türkiye ile çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Saner şöyle konuştu:

“8 AYDA 700 MİLYON TL DESTEK”

“8 ay içerisinde özel sektöre sosyal sigorta yatırımlarında destek sağladık. Esnafımıza, çalışanımıza, tarım kesimimize hibe olmak üzere 700 milyon TL destek çıktık. Bütçe açığımızı 650 milyon TL olarak hesaplamıştık ama bir buçuk milyon TL’yi buldu. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ama biz bu sıkıntıları aşacağız.

“DAHA ÇOK ÜRETEN, GELİŞEN KKTC”

Saner, Anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz’da en üst düzeyde temsiliyet gösterdiğini ve bunun onur verici olduğunu söyledi. 20 Temmuz’da KKTC’de yapılan açılışları anımsatan Saner, “Türkiye’nin desteğini hissetmek gerçekten önemli” dedi. Saner, Türkiye’nin desteğinin süreceğini ifade etti.

Saner, “Türkiye ile birlikte daha çok üreten gelişen bir KKTC istiyoruz. Güvercinlik’te yapılacak yeni sanayi bölgesi, Güzelyurt ve Mesarya ovalarının Türkiye’den gelen suya kavuşmaları buralarda niş ürünlerin yetiştirilmesi ve satılması bu anlayışın göstergesidir” diye konuştu.

“YENİ YOLLAR YAPILMAYA DEVAM EDİLECEK”

Başbakan Ersan Saner, ülke için çalıştıklarını ve projeler ürettiklerini de ifade etti ve ülke sathındaki yol çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Saner, bu projelerle Karpaz’a kadar uzanan yollar yapılacağını, Değirmenlik-Girne yolunun biteceğini, Lefke’ye kadar olan çift gidiş, çift geliş yolun tamamlanacağını, Lefkoşa’nın etrafındaki çevre yollarının bitirileceğini vurguladı.

“TÜRKİYE’DEN ELEKTRİK GELECEK”

Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik getirilmesi projesinin gündeme geldiğini belirten Saner, bu konuda Anavatan Türkiye’nin ciddi desteği olduğunu ve önümüzdeki 5 yılda önemli gelişmeler yaşanacağını vurguladı.

Saner, konunun Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da ele alındığını ama bu aşamada detaylara girmek istemediğini söyledi.

“YENİ ASGARİ ÜCRET BELİRLENECEKTİR… TEMEL YANLIŞ İŞE BAŞLAYANA VERİLEN ÜCRET OLMASI”

Asgari Ücret ile ilgili Başbakan Saner, ikinci toplantıda tarafların bir uzlaşıya varacağına inandığını belirtti.

Saner şöyle konuştu:

“Asgari ücret vasıfsız bir çalışana verilmesi gereken ücrettir. Ama maalesef bizde yanlış bir şekilde işe başlayacak kişiye niteliği ne olursa olsun verilebilecek ücret oldu. Temel yanlış budur. Bu ülkede çalışanlar adına yapılan yatırımların yüzde 65-70’lik bir kısmı asgari ücret üzerinden yapılıyorsa, tabii ki ülkede asgari ücret çok konuşulur. Eğer siz yanınızda 10-15 yıl çalışan bir mimarınıza hâlâ asgari ücretten yatırım yaparsanız bu doğru değildir. Sizin 10-15 yıllık bir mimara asgari ücret vermemeniz, daha yüksek vermeniz ve ona göre yatırım yapmanız lazımdır.

Eğer bu ülkede hayat pahalılığı belli bir oranda yükselmiş ve belli bir kesim buna bağlı olarak maaş ve ücretinde artış alıyorsa, diğer kesimler de almalıdır.

“1 EKİM’DE NİSAP SORUNU OLMAZ”

Hükümet konusunda da değerlendirmede bulunan Saner, DP ve YDP içerisinde farklı sebeplerden dolayı bazı sıkıntılar oluştuğunu belirterek, bunun kendisini üzdüğünü söyledi:

Başbakan şöyle dedi:

“Pandemi dönemindeyiz ve şu ana kadar koalisyon hükümeti olarak bu işi iyi götürdük. YDP bir milletvekili ile yola devam edecek. Demokrat Parti kendi içindeki sorunları geride bırakmış görünüyor. YDP’den ayrılan Sayın Zaroğlu, hükümete desteğini devam ettireceğini bana söylüyor. 3 bağımsız arkadaşımızın da desteği sürüyor. Dolayısı ile 1 Ekim’de Meclis açıldığında bir sorun beklemiyorum.

“ŞU AN FARKLI BİR HÜKÜMET ARAYIŞI İÇİNE GİRMEMİZİ GEREKTİREN BİR KONU YOK”

“Yeni bir hükümet oluşumuna gidileceğine dair dedi kodular yapıldığının belirtilerek görüşünün sorulması üzerine de Başbakan Saner şunları söyledi:

“Dedikodu ile iş yapılmaz. Devam eden bir hükümet var. Şu an bizim farklı bir hükümet arayışı içine girmemizi gerektiren bir konu yok. Ama demokrasilerde hiçbir hükümet, hiçbir kimse seçeneksiz değildir. Dolayısı ile çok keskin konuşmak doğru değildir. Tekrar ediyorum, herhangi bir sıkıntı olmazsa yeni bir hükümet arayışına girmemiz söz konusu olmaz. Biz bu hükümeti 7 Kasım’dan sonra CTP ve HP’den gereken cevabı alamadığımız için kurduk. Bu da unutulmamalıdır. Bir sıkıntı olursa ona göre bakarız. Ya başka hükümet arayışına gireriz ya da erken seçime gideriz. UBP’nin erken seçimden hiçbir çekincesi yoktur. Direkt erken seçim seçeneğini gündeme taşırız. Kimin iktidar, kimin muhalefet olacağını görürüz.”

“HÜKÜMET KONUSUNU YENİ PARTİ MECLİSİNE GÖTÜRECEĞİM”

Başbakan Saner, “kurultay sonrası yeni bir hükümet oluşumunun gündeme gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine de “Genel Başkan’ın görüşleri ve önerileri önemli ama hükümeti kurma ve bozma ile ilgili yetkili Parti Meclisi’nden alırsınız. Genel Başkan seçileceğimden bir kuşkum yok ve yeni bir Parti Meclisi oluşacağı için, ona saygımdan dolayı tabii ki hükümet konusunu Parti Meclisi’ne götüreceğim. Parti Meclisi ‘aynı şekilde göreve devam’ derse bu hükümetle devam edeceğim. Ama Parti Meclisi ‘bu hükümeti götürmeniz mümkün değildir’ derse ona uyacak ve alternatifleri gündeme getireceğim.”

“UBP’Yİ VE ÜLKEYİ VİZYONUMLA İLERİ TAŞIYACAĞIMA İNANIYORUM”

Bir başka soru üzerine de, Ekim ayında yapılacak UBP Kurultayı’nda Genel Başkanlığa aday olduğunu belirten Başbakan Saner, “Ben vizyonumla KKTC’yi bulunduğum noktadan çok daha ileriye taşıyacağıma olan inancımdan dolayı adayım ve bu konuda da iddialıyım” dedi.

Ersan Saner şöyle konuştu:

“13 yıllık parlamenterlik, bakanlık ve sonunda başbakanlık deneyimlerim var. Yıllardır UBP’nin her kademesinde görev yaptım. Bu ülkede gerçekleşmeyenleri gerçekleştirmek ülkemizi ve partimizi vizyonumla ileri noktalara taşımak için adayım. Vizyonumla birlikte üreteceğimiz projeleri, Anavatan Türkiye ile kurduğumuz ikili ilişkiler çerçevesinde çok rahatlıkla gerçekleştirebileceğimiz düşüncesindeyim. UBP’nin de çizmiş olduğum bu portredeki bir Başkan’la yola devam edeceğine yürekten inanıyorum.”

“MARAŞ’TA EZBER BOZMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Maraş konusunda Başbakan Saner, Maraş’ın tarihi bir gerçeği anımsattığını, bu gerçeğin de Rum tarafının hiçbir şeyi Kıbrıslı Türklerle paylaşmama gerçeği olduğunu belirtti. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurallarına saygılı olacağımızı ifade ediyoruz” diyen Saner, bu konunun da ciddi bir şekilde dünyanın dikkatini Kıbrıs sorunu ile Maraş’a çektiğini söyledi.

Saner, Rum tarafının, 1963’deki işgal felsefelerini devam ettirdiklerini belirtti.

“Maraş konusunda ezber bozmaya devam edeceğiz” diyen Saner, AİHM’nin belirlediği kurallar çerçevesinde bu eylemin devam ettirileceğini ve ezber bozmanın süreceğini” kaydetti.