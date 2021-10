UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Kozanköy’ü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi Saner, vatandaşların güncel konularla ilgili görüşlerini dinledi, sohbet etti. Hükümet çalışmaları ile ilgili bilgi veren Saner, toprağına, üreterek sahip çıkan Kıbrıs Türkü'nün geçmişten gelen mücadelesinin kendilerinin en büyük moral gücü olduğunu söyledi. Saner, KKTC'ye inanan Ulusal Birlik Partisinin tek amacının ülkeyi daha ileriye taşıyarak, her zaman daha müreffeh bir gelecek yaratmak olduğunu vurguladı. KKTC'nin gerek altyapı gerekse ekonomik ve mali yapılanmasında Anavatan Türkiye'nin daimi desteğini, pandemi sürecinde de yakından gördüklerini belirten Saner, süreci bugünlere kadar getirmeyi başardıklarını söyledi. Hükümet olarak 8 aylık sürede, aşı tedariki, yol çalışmaları, yeni okulları hayata geçirdiklerini hatırlatan Saner, son açıkladıkları paketle de üretici ve turizmciye Hibe programı hazırladıklarına işaret etti. Halkın büyük çoğunluğunun, yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirten Saner, gittikleri her bölgede gördükleri yakın ilgiyle teşekkür etti. Saner, Ulusal Birlik Partisi’nin şuanda halkından aldığı güçle en yakın rakibinden yüzde 12 daha fazla farkı olduğunu söyledi. Şu anda ülke ekonomisinin ciddi bir şekilde toparlanmaya başladığını vurgulayan Başbakan Saner, önümüzdeki 3 aylık dönemde de 100 bin turistin ülkeye getirileceğini müjdeledi. Başbakan Saner, yüksek öğrenime verilen önemden dolayı bu yıl 16 bin 5 yüz yeni kayıt yapıldığını kaydederek, “Bu 16 bin 5 yüz kayıt demek, 2018 rakamlarının da üzerine çıkar. Uyguladığımız polkitika, yurt dışından, 3’üncü dünya ülkelerinden gelen öğrencilerimize de 45 bin doz aşı ayırdık, bunu da dünyada yapan tek ülkeyiz, neden, gelen öğrencilerimizin toplumsal bağışıklık sistemimizi bozmamaları adına. Bu yıl da üniversitelerimizde 86 bin yabancı öğrenci inşallah eğitim görecektir” dedi. Ekonomi canlandırılırken, gerek hükümetin kendi kaynakları, gerekse de Türkiye’den sağlanan altyapı yatırımlarının da son sürat devam ettiğini anlatan Başbakan Saner, “15 Kasım’da da inşallah Bafra-İskele yolunu açacağız” dedi. Başbakan Saner, Türkiye’den gelen suyun önümüzdeki ay, Güzelyurt ovasına ulaşacağını da belirterek, 16 tane yeni okulun da ülkeye kazandırıldığını ve Metehan bölgesinde yeni bir meslek okulunun ihalesine çıkılacağını kaydetti. Esnafa verilen hibe kredilere bir yenisinin daha ekleneceğinin de altını çizen Başbakan Saner, yarından itibaren hem sanayiciye, hem tarımcıya, hem de turizmciye 9 milyon Türk Liralık bir hibe programı açılacağını da duyurdu. Tüm bu yatırımlara imza atarken, bir yandan da kurultay çalışmalarını sürdüren Ulusal Birlik Partisi’nin, her kesimden tek başına iktidar çağrıları duyduğunu belirtti. Başbakan Saner, “Kurultay sürecini tamamlar tamamlamaz, erken seçim çağrısı yapacağım ve arkasından hep beraber tek başımıza iktidar olacağız” dedi.