Saner:Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Saner paylaşımında; “İzmir’de bugün meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin ölmesi çok sayıda kişinin yaralanması bizleri derinden üzmüştür. Ölenlere Allah’tan rahmet , yaralılara başsağlığı dilerim. UBP ve Kıbrıs Türkü olarak her zaman olduğu gibi şimdi de Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz.” dedi.