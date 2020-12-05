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Saner:Aydınlık geleceğimizin hazırlanmasında büyük emekleri olan kadınlarımızı kutluyorum

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner 5 Aralık Kadına Seçme Seçilme Hakkı’nın verilişinin 86. yılı nedeniyle  mesaj yayımladı.
Saner:Aydınlık geleceğimizin hazırlanmasında büyük emekleri olan kadınlarımızı kutluyorum

Saner mesajında;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında, aralarında Fransa ve İtalya’nın da bulunduğu çoğu ülkeden önce Türk kadınına her türlü seçim ve oylamada seçme ve seçilme hakkı tanıyarak ne denli ileri ve modern görüşlü olduğunu ortaya koymuştur.

Esasen Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz fedakarlıkların en yücesini yapmıştır. Türk Kurtuluş mücadelemizde cephede savaşan, erkeğine mermi taşıyan Türk Kadını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte her alandaki katkı ve başarılarıyla geleceğe güvenle bakan güçlü Türkiye’nin ortaya çıkmasında karşı cinsi ile birlikte başrolü oynamıştır.

Bu durum Kıbrıs Türk Kadını için de geçerlidir. Kıbrıs Türk Kadını da varoluş ve özgürlük mücadelemize mücahide olarak eşinin, kardeşinin yanında ciddi katkı koymuş Devlet kurma, Devletimizi yaşatma ve yüceltme gayretlerimizin başlıca unsuru olarak toplumsal gelişim ve kalkınmadaki görevini layığı ile yapmıştır.

Bugün kadınlarımız, eğitimden spora, sanattan bilime, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda ülkemizin rekabet gücünü arttırmakta ve bizleri gururla temsil etmektedirler. Ulusal Birlik Partisi olarak kadınlarımızın seçilerek, gerek siyasette, gerekse sivil toplum kuruluşlarında artan sayıda ve daha etkin olarak yer almalarının destekçisiyiz. Bunu başarmamız halinde daha da ileri gideceğimizden eminiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türk kadınına eşit şartlarda birey olmalarının yolunu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anıyor, aydınlık geleceğimizin hazırlanmasında büyük emekleri olan kadınlarımızı gün dolayısı ile kutluyor, selam ve saygılarımızı sunuyorum.” dedi

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