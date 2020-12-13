Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar yarın Meclis’te okunacak hükümet programı için toplantı yaptı.
Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, “Bir an önce güvenoyu alıp icraata başlamayı hedefliyoruz. TC’yle yeni protokol gündemde.” dedi.
Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar yarın Meclis’te okunacak hükümet programı için toplantı yaptı.
Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, “Bir an önce güvenoyu alıp icraata başlamayı hedefliyoruz. TC’yle yeni protokol gündemde.” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.