Saner:Bu haftadan itibaren her isteyen aşı olabilecek, randevu sistemi kaldırıldı

Başbakan Ersan Saner, Güzelyurt bölgesini ziyaret ediyor…

Bu çerçevede UBP Güzelyurt İlçe Binası’nda vatandaşlar ve partililerle bir araya gelen Başbakan Ersan Saner’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve bakanlık bürokratları eşlik etti…. Başbakan Ersan Saner, yaptığı konuşmada hükümetin icraatları hakkında bilgiler verdi…

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yaşanan hükümet kurma sürecine değinen Saner, KKTC’yi kuran ve yaşatan parti olarak, bunun gereğini yerine getirip pandemi sıkıntılarına rağmen icraat hükümetini kurduklarını anımsattı… Bugüne kadar gelinen sürecte sıkıntı ve eksiklikler olmasına rağmen dünyadaki sağlık sistemleri ile ekonominin çöktüğü dönemde, ülkeyi bu noktada tutabilmenin başarı olduğunun altını çizen Saner, sağlık alanında elde edilen başarının ekonomik anlamda nasıl kazanıma dönüştürülebileceğinin çalışmaları içerisinde olduklarını söyledi.

Başbakan Saner, Anavatan Türkiye’den 340 bin doz aşının ülkemize geldiğini ve 220 bin KKTC vatandaşının tek doz aşısının tamamlandığını belirterek, bu haftadan itibaren ise her isteyenin aşı olabileceğini, randevu sisteminin kaldırıldığını açıkladı…

Saner, toplumsal bulaşın olmaması, halkın bağışıklık oranının yükselmesi için yapılan çalışmalarla turizm ve yüksek öğrenimde ciddi veriler elde edileceğine vurgu yaparak, öğretmen ve turizm çalışanlarının aşılanmalarının tamamlanmasıyla, turizmde canlılığın artacağını ve Eylül ayında yükseköğrenimde yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın uçuşlarda tarifeli seferleri sınırsız olarak açtığını ve şirketlerin ülkeye dilediği kadar sefer düzenleyebileceğini kaydeden Saner, tüm bunların yanında Anavatan Türkiye desteğiyle altyapı yatırımları ve ihaleler ile KKTC ekonomisini ayağa kaldıracak hamlelerin atıldığını belirtti. Başbakan Saner, Güzelyurt ovasını tünelden çıkıştan 4 km’lik boru hattının tamamlanması, o hatların Güzelyurt ovasına yayılması ve Mesarya ayrımının yapılması için 100 milyon TL’lik ihalenin anavatan Türkiye’de serbest bırakıldığı müjdesini vererek, portakalın dalında kalmaması, pazarlanması için yapılan katkılar ve arpa üreticilerine peşin ödemeler, temeli atılan yolların tamamlanması, hastane proje çalışmaları ve hibe destekleri konularında da bilgiler verdi. Covid 19la mücadele ederken ekonominin de dinamik olarak ayağa kalkması için çalıştıklarını vurgulayan Başbakan Saner, halkın refah ve mutluluğunun herşeyden önemli olduğuna işaret etti.

Başbakan Saner, Kıbrıs konusunda ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın uluslararası tüm görüşmelerine tam anlamda destek verdiklerini belirterek, iki egemen eşit devlet temelinde çözüm arayışlarının süreceğini, KKTC halkının geleceğinin 53 yıl daha ipotek altına alınamayacağını söyledi.