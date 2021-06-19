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Saner:Çözümün, iki eşit egemen devlet temelinde olması gerektiği dünya liderlerine aktarıldı

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Saner:Çözümün, iki eşit egemen devlet temelinde olması gerektiği dünya liderlerine aktarıldı
Saner:Çözümün, iki eşit egemen devlet temelinde olması gerektiği dünya liderlerine aktarıldı

Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki bakanlar Mesarya Bölgesi’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Sırasıyla Paşaköy, Vadili ve Akdoğan’a gidilerek vatandaşlarla bir araya gelindi, vatandaşların sorunları dinlendi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ziyaretlerde yaptığı açıklamalarda, birkaç ay içerisinde aşılama çalışmalarına hız verilerek halkın %80’ine yakın bir oranın aşılanacağını söyledi.

Güney Kıbrıs’la geçişlerin başladığına işaret eden Hasipoğlu, ekonominin hareketleneceğini söyledi.

HASİPOĞLU: “EYLÜL’DE YÜZYÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK”

Hasipoğlu, Eylül ayında ilk ve orta eğitim ile yüksek  öğrenimde yüz yüze eğitimin başlayacağını vurguladı.Erken genel seçim olacağına da değinen Hasipoğlu, birlik ve bütünlük içinde erken seçimden Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidar olacağına inanç belirtti.

 

SANER: “SAĞLIKLA EKONOMİYİ PARALEL GÖTÜRÜYORUZ”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner de, konuşmasında hükümetin kuruluş aşamasına değinerek, hükümetin ilk iş olarak yaşanan pandemi sürecinde sağlık alanında önemli çalışmalar kaydettiğini ifade etti.

 “Sağlıkla ekonomiyi nasıl paralel götürürüz diye çok ciddi çalışmalar yaptık” ifadelerini kullanan Başbakan, elektronik kelepçeyle hükümetin karantina için yaptığı giderlerin ortadan kaldırıldığını söyledi.

“300 BİN AŞI DAHA GELECEK”

Tüm dünyanın aksine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Covid-19 salgınının büyük başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Saner, turizm ve yüksek öğretim alanında yapılan çalışmalara da değindi.

Bulaş sayılarının bu düzeyde seyretmesi halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeşil ülke kategorisine geçeceğine vurgu yapan Saner, “23 Aralık’ta Ankara’ya yaptığımız ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 500 bin aşı gelecek demiştik, şu ana karar 190 bin aşı ardından 50 bin, çok yakında da 300 bin daha aşı gelecek” ifadelerini kullandı.

“EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİM YA BAŞLAYACAK YA BAŞLAYACAK”

 Tüm dünyada aşıya erişimin çok zor olduğuna işaret eden Saner, Temmuz başına kadar toplumun çalışan kesiminin neredeyse tamamının aşılanacağının altını çizdi.

 “Eylül’de yüz yüze eğitim ya başlayacak, ya başlayacak! ” ifadelerini kullanan Başbakan, yüksek eğitimde de hedefin 2019 yılındaki rakamlara tekrar geri dönmek olduğunu söyledi.

 

“BU KÖTÜ DÖNEMDE HÜKÜMET ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİ”

 Muhalefetin  “azınlık hükümeti” söylemlerine değinen Saner, bu kötü dönemde hükümetin ateşten gömlek giyerek, bütün olumsuzluklara rağmen önemli bir başarı yakalandığını ifade etti.

 Çok yakında çiftçileri ilgilendiren bir müjde açıklanacağını dile getiren Saner, İçişleri Bakanlığı’nın da icraatlarına değindi.

“BAŞBAKANLIK BİNASININ ARKASINA e-DEVLET BİNASI YAPILACAK”

Başbakanlık binasının arkasında e-devlet binasının temeli atılacağını belirten Saner,  Lefkoşa çevre yolunun 20 Temmuz’da açılışı yapılacağını  yakında ise Karpaz bölgesinde 53 kilometrelik yolun temelinin atılacağını söyledi.

“GÜVERCİNLİK-GAZİKÖY ARASINDA YOL İNŞAASINA BAŞLANACAK”

Sonbahar döneminde ise Güvercinlik-Gaziköy arasında yol inşaasına başlanacağı müjdesini veren Saner, Lefkoşa’ya 500 yataklı bir devlet hastanesi kazandırmak için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın Antalya’da dünya liderleriyle biraraya geldiğini hatirlatan Saner, Kıbrıs konusunda çözümün Anavatan Türkiye ile birlikte iki eşit egemen devlet temelinde olması gerektiğinin dünya liderlerine aktarıldığını söyledi.

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