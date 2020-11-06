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Saner:''Cumhurbaşkanı görev verdiği taktirde hükümeti kurma çalışmalarını başlatacağız

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Saner:''Cumhurbaşkanı görev verdiği taktirde hükümeti kurma çalışmalarını başlatacağız
Saner:''Cumhurbaşkanı görev verdiği taktirde hükümeti kurma çalışmalarını başlatacağız

Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle görüşüyor. Tatar, bu kapsamda ilk olarak UBP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner’i kabul etti. 

Saner ''Cumhurbaşkanı görev verdiği taktirde hükümeti kurma çalışmalarını başlatacağız'' dedi

''4 değişik senaryo vardır. En uygun hükümet modelini kurmak için çalışmalara başlayacağız..''

''Parti Meclisini toplayıp hükümet çalışmalarına başlayacağız'' dedi.

Tatar, sırasıyla CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Yenal Senin, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüşecek

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