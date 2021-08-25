Saner:Daha sağlıklı, demokratı̇k ve adı̇l olan 24 Ekı̇m’dekı̇ Kurultay’da 6 ı̇lçede oylama yapılmasıdır

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “üye sayısı ve salgın dikkate alındığında 24 Ekim’deki Parti Olağan Kurultayı’nda katılımcılık, demokrasi ve adalet adına Genel Başkanlık, Parti Meclisi ve diğer organlar için oy kullanmanın 6 ilçede yapılmasının en doğru yol olduğunu” vurguladı.

“Merkez Yönetim Kurulu’nun bu yönde kendisi ve parti Genel Sekreteri’nin de olumlu oylarıyla bir karar aldığını, kendisi ve Genel Sekreter’in bu kararın arkasında durmaya devam ettiklerini” belirten Ersan Saner, “ 17 bin kişiyi bu salgın koşullarında oy vermek için Lefkoşa’da toplamanın hicbir anlamı olmadığını” belirtti .

Saner, “ Lefke, Güzelyurt, Girne, İskele ve Gazimağusa ilçelerindeki 12 bine yakın UBP üyesinin kendi ilçelerinde oy kullanmasının katılımcılığın artırılması ve salgın koşullarında çok önemli olduğunu” kaydetti.

“6 ilçede oy kullanılması konusunu, üyelerden, hukukçulardan , akil insanlardan, sağlıkçılardan gelen öneriler üzerine parti Merkez Yönetim Kurulu’na taşıdıklarını ve oradan onay aldıklarını, konunun yarın toplantıya çağrılacak Parti Meclisi’nde de ele alınacağını, Parti Meclisi’nin doğru karar vereceğine yürekten inandığını” ifade eden UBP Genel Başkanı Ersan Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“ Partimizin Kurultay ve Parti Meclisi’nden sonra en yetkili karar alma organı olan Ulusal Birlik Partisi Parti Merkez Yönetim Kurulu geçtiğimiz Cuma günü yaptığı toplantıda diğer bazı konuların yanı sıra Kurultayımızın 6 ilçemizde yapılmasını kararlaştırmıştır.

Üzülerek izlemekteyim ki Genel Başkan olarak ben, ve Genel Sekreterimiz Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 MYK üyemizin onay verdiği bu karar kimilerince haksız ve yanlış bir yaklaşımla çarpıtılmaya çalışılmaktadır.

Bu karar, şu veya bu avantajı sağlamak için değil, salgın koşullarına uymak, partimiz seçimlerinde adalet ve demokrasiyi sağlamak adına alınmıştır.

Gerçekler ve yapmak istediklerimiz özetle şunlardır;

*Ulusal Birlik Partisi’nin üye sayısı tarihinde görülmedik bir şekilde 17 bini aşmıştır

*Ülkemizde salgın vardır ve poztif vaklara artmaktadır.

*Demokrasilerde esas olan seçmen kitlesinin en yüksek oranda sandığa gitmesini sağlamak , iradenin en doğru bir şekilde ortaya çıkmasını temin etmektir.

*Bu bağlamda 17 bin kişiyi ( yaklaşık 12 bin kişisi Lefkoşa’nın dışından) sadece Lefkoşa’da toplamak sağlık açısından çok büyük risk taşımaktadır.

*Dolayısı ile doğru, mantıklı ve sağlıklı olan Lefkoşa dışındaki 12 bin kişiyi Lefkoşa dışındaki 5 ilçede oy kullandırmaktır.

*Doğru olan, örneğin; üyelerimizi Lefkoşa’daki kurulacak 30-40 sandığın başına yığmak yerine diğer 5 ilçeye de konulacak sandıklarla birlikte 150-200 sandıkta oy kullanılmasına imkan yaratmaktır.

*Böylece hem üyelerimizin sağlıklarını azami oranda korumuş olacağız, hem de iradelerini en yüksek katılım oranı ile sandığa yansıtmalarına olanak sağlayacağız.

*İnanıyorum ki, bu yüksek katılım ve üye iradesinin sandığa yansıması için sergileyeceğimiz demokratik tavır bize yapılacak ilk seçim için ciddi bir sempati ve destek getirecektir.

Bu noktaya durduk yerde gelmedik: Gerekçelerimiz vardır.

Partimizin üye sayısı 17 bini buldu ve bir salgın sürecindeyiz.

Kurultayımızı bu gerçeği dikkate alarak yapmak zorundayız.

6 ilçede oy kullanılması konusunu üyelerden, hukukçulardan , akil insanlardan, sağlıkçılardan gelen öneriler üzerine parti Merkez Yönetim Kurulu’na taşıdık ve oradan onay aldık.

Bir kere daha samimiyetle vurgulamak isterim; Üye sayısı ve salgın dikkate alındığında 24 Ekim’deki Parti Olağan Kurultayı’nda sağlık, katılımcılık, demokrasi ve adalet adına Genel Başkanlık, Parti Meclisi ve diğer organlar için oy kullanmanın 6 ilçede yapılması en doğru yoldur.

Merkez Yönetim Kurulu’nun bu yönde ben ve parti Genel Sekreterimizin de olumlu oylarıyla alığı bir karar vardır ve gerek ben gerekse kendisi de bir hukukçu olan Genel Sekreterimiz bu kararın arkasında birlikte durmaya devam ediyoruz.

Parti Meclisimizi yarın toplantıya çağıracak ve konun orada değerlendirilmesini sağlayacağım.

Parti Meclisimizin bu ifade ettiklerimi dikkate alarak en doğru kararı vereceğine yürekten inanmaktayım.

Unutmamalıdır ki Güçlü UBP, güçlü KKTC demektir.

Daha güçlü bir UBP yaratabilmek içinse, demokrasiyi, adaleti, birlik, beraberliği, çok çalışmayı ve üretmeyi temel felsefemiz yaparak çıktığımız yolda devam etmemiz gerekmektedir.

Tüm halkımızı, üyelerimizi sevgi ve saygıyla selamlarım.”