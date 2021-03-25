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Saner'den Anastasiadis ve Mitsotakis'e yanıt

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Saner, “ Rum-Yunan ikilisi ne kadar uğraş verirlerse versinler , Kıbrıs Türk Halkı’nın devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacağını” vurguladı.
Saner'den Anastasiadis ve Mitsotakis'e yanıt

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “ Rum-Yunan ikilisi ne kadar uğraş verirlerse versinler , Kıbrıs Türk Halkı’nın devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacağını” vurguladı.

Başbakan Saner, “ Rum-Yunan ikilisinin Yunanistan’ın bağımsızlığının 200’ncü yılını kutlamasını, Türkiye ve Türk düşmanlığı için bir propaganda vesilesi haline getirmesinin Kıbrıs konusunda bugüne kadar neden bir anlaşma sağlanamadığının en açık kanıtı olduğun” dikkati çekti.

Saner, “Kıbrıs’ta bir anlaşma olması için Türkiye’nin garantörlüğünün kalkmasını istediklerini açıklayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis’in hayal aleminde olduklarını ve Kıbrıs Türklerini oyuna getirip Enosis yolunu açabileceklerini sandıklarını” belirtti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“  Rum lider Nikos Anastasiadis, Yunanistan’ın bağımsızlığının 200’ncü yıldönümü nedeniyle Atina’ya gitmiş ve bu vesile ile Yunan Başbakanı Mitsotakis ile görüşüp ortak basın toplantısına katılmıştır.

Bu ikilinin basın toplantısında ortaya koydukları görüşler asla masumane ve dostane değildir.

Rum liderle Yunan Başbakanı hala, 450 yıldır devam eden Kıbrıs adasındaki Türk varlığını sona erdirmenin düşmanca hesabı içinde görülüyorlar.

Hala, Kıbrıs Türkü’nün egemen bir halk olma noktasından geriletebileceklerini, Devletimizi ortadan kaldırabileceklerini ve Türkiye ile bağımızı koparabileceklerini zannetmektedirler.

Anastasiadis’in ,bir kez daha ‘Türk askerinin Ada’dan çekilmesi ve garantilerin kaldırılmasını istemesi ve Yunan Başbakan’ın da destek bulması Rum-Yunan zihniyetinin asla değişmeyeceğinin bir göstergesidir ve tüm siyasal partilerimizle halkımız tarafından dikkatle not edilmelidir.

Rum-Yunan ikilisinin Yunanistan’ın bağımsızlığının 200’ncü yılını kutlamasını, Türkiye ve Türk düşmanlığı için bir propaganda vesilesi haline getirmesi, bu yıldönümü nedeniyle Rum öğrencilere özel dersler verilmesi için okullara genelge gönderilmesi Kıbrıs konusunda bugüne kadar neden bir anlaşma sağlanamadığının en açık kanıtıdır.

Bir kez daha tüm ilgili taraflara, artık Rum-Yunan ikilisinin bu hayallerini görüp Kıbrıs Türkü’ne haksızlık yapmaktan vazgeçmeleri çağrısı yapmak istiyorum.

Bilinmelidir ki en zor koşullarda bile Rum-Yunan ikilisinin enosis emellerine geçit vermeyen Türkiye ile Kıbrıs Türkü bugün düne göre çok daha güçlüdür ve asla haklarından vazgeçmeyecektir.

Rum-Yunan ikilisi ne kadar çabalarsa çabalasın, Kıbrıs Türk Halkı devletine, egemenliğine ve güvenliğine sahip çıkmaktan geri adım atmayacaktır.

Kıbrıs’ta hakikaten bir anlaşma isteyen varsa, 2 Devletli bir çözüm bulunmasına ve bu 2 Devletin işbirliği yapmasına yardımcı olur.”

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