Saner'den Arıklı'ya ağır eleştiriler: “Çok konuşacağına iş yapsın”

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Genç Tv’de yayınlanan Nazar Erişkin’in sunduğu Bugüne Dair programında hükümet ortağı YDP Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya sert eleştiriler yöneltti.

Saner, bu akşam hükümetten çekilmek için partisinin MYK’sından yetki isteyeceğini açıklayan Arıklı için “Hükümetten çekilsen ne yazar çekilmesen ne yazar” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner, Arıklı’nın Kıb Tek’te yaşanan sorunlar nedeniyle kendi kurultayına konsantre olamadığını söyledi.

Programda Arıklı’ya “Çok konuşacağına iş yapsın” çağrısında bulunan Saner, esas kendisinin bir çok konuda Arıklı ile sıkıntı yaşadığını ancak bunları dile getirmekten hep kaçındığını vurguladı.

Saner, Hükümet oluşturan partilerin Genel Başkanları ile bugün bir araya geleciğini de ifade etti.

Saner, bu toplantıdan ortaya çıkacak tabloya göre önce UBP parti grubumu sonra da Parti Meclisini toplayacağını ifade etti.

Programı izlemek için tıklayın