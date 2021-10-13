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Saner’den Arıklı’ya: Hükümetten çekilsen ne yazar çekilmesen ne yazar

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Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun (Kıb-tek) sorunlarıyla uğraşmaktan kendi kurultayına konsantre olamadığını söyleyerek, Bakan Erhan Arıklı‘nın çok konuşacağına iş yapması gerektiğini belirtti
Saner’den Arıklı’ya: Hükümetten çekilsen ne yazar çekilmesen ne yazar

Başbakan Ersan SanerKıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘nun (Kıb-tek) sorunlarıyla uğraşmaktan kendi kurultayına konsantre olamadığını söyleyerek, Bakan Erhan Arıklı‘nın çok konuşacağına iş yapması gerektiğini belirtti

Saner: Konuşursam fırtınalar kopar

Genç Tv‘de Nazar Erişkin‘in sorularını yanıtlayan Saner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun sorunlarıyla uğraşmaktan kendi kurultayına konsantre olamadığını, Bakan Erhan Arıklı’nın çok konuşacağına iş yapması gerektiğini söyleyerek, “Ben bir konuşursam fırtınalar kopar, içimde çok şey tutuyorum” dedi.

Hükümet ortaklarıyla bugün bir araya geleceğini belirten Saner, “Eğer kendi sorumluluklarını yerine getiremeyeceklerini ifade ederlerse, önce parti grubumu sonra da PM’yi toplayacağım” ifadelerini kullandı.

“Neler yaşadığımı bir ben bir allah bilir”

Arıklı’nın hükümetten çeklmesiyle ilgili de ‘Çekilsen ne yazar çekilmesen ne yazar’ ifadelerini kullanan Saner, toplantı sonrası ortaya çıkacak ihtimaller hakkında da konuşamayacağını belirtti.

Saner, “Bu kötü koşullarda hükümet buraya kadar geldi, büyük özveri ortaya koyduk. Bu pandemi koşullarında yaşadığımı bir ben bir allah bilir. Her ay sonu geldiğinde Maliye Bakanıyla uyku uyumadığımızı çok iyi biliriz. Bu işler öyle kolay olmuyor” dedi.

Haberleştiren: Özgür Gazete

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